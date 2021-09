https://mundo.sputniknews.com/20210919/lava-del-volcan-de-la-isla-espanola-de-la-palma-llega-a-dos-pueblos-sin-causar-victimas-1116213915.html

Lava del volcán de la isla española de La Palma llega a dos pueblos sin causar víctimas

BILBAO (Sputnik) — Los ríos de lava del volcán que entró en erupción a las las 15:00 hora local canaria (GMT +1) en la isla española de La Palma, perteneciente...

españa

islas canarias

volcanes

Además Sergio Rodríguez, el alcalde de El Paso, declaró en la televisión pública TVE que "no hay peligro para la población, porque era una evacuación que ya estaba preparada con antelación y los vecinos estaban avisados. Por lo tanto, nos ha dado tiempo de hacer la evacuación completa, sin problemas".El volcán se encuentra en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso y anteriormente el máximo responsable político de la isla, el presidente del Cabildo de la Palma, Mariano Hernández Zapata, informó que se evacuaban la zona poblada de Todoque, así como el área costera de Los Llanos de Aridane, "principalmente porque solo hay una vía de salida de las mismas".Hernández Zapata añadió que no se han producido víctimas y pidió a los excursionistas que se estaban acercando a contemplar las erupciones que se alejaran de la zona para no entorpecer las labores de los servicios de emergencias.Se calcula que los evacuados rondan los 1.500, entre los habitantes de la zona y un gran hotel, en la costa cercana a la zona de la erupción.El dispositivo para acoger a las víctimas ya ha acogido a todos los desplazados en dos campos de fútbol y una instalación militar cercana.El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) informó que, según las imágenes captadas por sus equipos en la zona, se puede intuir que son ya siete las bocas eruptivas del volcán.Desde Involcán informaron que la lava se dirige hacia el oeste, hacia el mar, y no lo estaría haciendo de forma rápida, sino al ritmo de una persona andando.El Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) elevó la situación de emergencia al Nivel 2, semáforo rojo.El gestor de la navegación aérea española AENA informó en twitter que "no hay afectación en la operativa del aeropuerto de La Palma por el momento".Poco antes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió un viaje a Estados Unidos y se dirige a La Palma para seguir la evolución de los hechos.

islas canarias

