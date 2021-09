https://mundo.sputniknews.com/20210919/este-rarisimo-mercedes-podria-ser-el-auto-mas-caro-de-la-historia--video-fotos-1116212809.html

Este rarísimo Mercedes podría ser el auto más caro de la historia

Este rarísimo Mercedes podría ser el auto más caro de la historia | Video, fotos

Con solo dos unidades fabricadas, el Mercedes-Benz 300 SLR Coupé no es solo uno de los autos más raros del mundo, sino también uno de los más caros.

El Mercedes-Benz 300 SLR es más conocido como el roadster que dominó las pistas de carreras en la década de 1950. De hecho, en 1955 este auto ganó todas las carreras en las que participó y finalizó. Es famoso por haber ganado la Mille Miglia del mismo año con sir Stirling Moss al volante. Durante esta carrera, Moss y el 300 SLR establecieron un nuevo récord de velocidad media: 157,650 km/h a lo largo de las 900 millas de la península italiana.La versión Coupé también fue construida para competir, y, de hecho, las letras SLR en su nombre corresponden a “carreras superligeras”. Estas no son meras palabras: la carrocería de este auto está hecha completamente de aleaciones de magnesio, lo que la hace extremadamente ligera y cara de fabricar. Hoy en día los constructores de autos prefieren la fibra de carbono, que también es muy ligera y fuerte, pero al mismo tiempo es mucho más barata y menos ignífuga.Lamentablemente el 300 SLR Coupé nunca llegó a los circuitos de los años 50. La razón de ello fue la tragedia de la carrera de Le Mans de 1955, donde un choque entre varios bólidos se llevó las vidas de 83 espectadores e hirió a más de 180. Uno de estos bólidos era precisamente un 300 SLR, y Mercedes-Benz decidió retirarse por completo de los deportes de motor.Esto significó que el proyecto del 300 SLR coupé estaba muerto. Y solo se construyeron dos unidades de prueba. El jefe de deportes de motor de Mercedes-Benz, Rudolf Uhlenhaut, se quedó con una de las dos unidades como coche corporativo para uso personal, que conducía a diario.En la actualidad, Mercedes-Benz conserva estas increíbles máquinas en su colección de museo. Se estima que el precio de cada uno de estos autos ronda los 100 millones de dólares, destaca la bloguera.Particularidades del 300 SLRAl ser concebido como coche de carreras, todas las soluciones técnicas en el Mercedes-Benz 300 SLR fueron implementadas en busca del máximo rendimiento sin pensar en el confort. Un ejemplo de ello es la ubicación de los pedales, que son separados por el cajón de la transmisión en medio del salón.Otra característica que destaca en los pedales es el recubrimiento del pedal de gas, que es de cuero. Esto también tiene una explicación funcional, y es que le daba un mejor agarre al pie del piloto. Igualmente, el cuero en otras partes del interior se usaba no para añadir lujo, sino porque era uno de los materiales más duraderos de la época.La caja de cambios también es muy exótica para los autos de serie, e incluso más para cualquier vehículo moderno. Para poder cambiar de marcha hace falta presionar un botón en la palanca, y para poder dar marcha atrás primero hay que quitar manualmente un limitador que tiene la caja de cambios.Otro aspecto que no se puede ver en autos ordinarios es un sistema de frenos centralizado. Para ahorrar peso, los ingenieros de Mercedes optaron por no instalar un sistema de frenado en cada rueda por separado, como se hace hoy en día. Otra ventaja que este sistema le daba a este auto de carreras es que permitía mover el peso de los frenos a la parte delantera y central del auto, lo cual mejoraba su maniobrabilidad.La cifra 300 en el nombre del auto hace alusión a su motor de ocho cilindros de fila con un volumen de tres litros. Genera una potencia de 310 caballos, incluso más que los bólidos de la Fórmula 1 de la época, y le permitía alcanzar los 290 km/h. A pesar de ser el auto más rápido de su época, el 300 SLR no tenía cinturones de seguridad.El sistema de escape es igual de salvaje, puesto que no dispone de ningún silenciador, y el ruido que hace es abrumador. De hecho, Uhlenhaut se quedó con un daño permanente en sus oídos tras conducir durante tiempo este 300 SLR.

