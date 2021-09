https://mundo.sputniknews.com/20210918/joven-encuentra-el-dedo-de-un-trabajador-en-su-hamburguesa-el-caso-que-conmueve-a-bolivia-1116187710.html

Joven encuentra el dedo de un trabajador en su hamburguesa: el caso que conmueve a Bolivia

Joven encuentra el dedo de un trabajador en su hamburguesa: el caso que conmueve a Bolivia

Tres trabajadores de una hamburguesería perdieron miembros en los últimos meses. Uno de ellos terminó en la boca de una clienta. Lejos de solidarizarse con las... 18.09.2021, Sputnik Mundo

El caso del trabajador que perdió dos dedos en una picadora de carne para hacer hamburguesas generó un amplio debate en la sociedad.El pasado domingo 12 de septiembre, Estefhany B. comía una hamburguesa en uno de los 20 locales que Hot Burger tiene en la ciudad de Santa Cruz. Tras un par de mordiscos, sintió en su boca una textura extraña. La sacó y fuerte fue su sorpresa al comprobar que era un dedo humano.La joven se acercó a la caja para reclamarle a los trabajadores por lo que había en su hamburguesa. Como toda respuesta, le devolvieron el importe del producto. Luego de este suceso, Estefhany entró en shock y aún continúa con asistencia psicológica.Desde el Ministerio de Trabajo informaron a Sputnik que en los últimos meses tres trabajadores de Hot Burger perdieron dedos al manipular la picadora de carne. Aparentemente, eso se debería a que las máquinas eran nuevas y los empleados no habían recibido la capacitación correspondiente.El jefe departamental del Ministerio de Trabajo, Juan José Choque, consideró que la empresa actuó "de mala fe" en los tres casos, ya que en ningún momento realizó las denuncias ante las autoridades sanitarias ni policiales.En esta ocasión se pudo saber del accidente porque el dedo no fue completamente molido, como podría haber sucedido en los casos anteriores.Empleados sin dedos y en negroEl accidente ocurrió en un sector donde se prepara la carne de las hamburguesas, que posteriormente son distribuidas en todos los locales de la ciudad. Luego de una inspección del Ministerio de Trabajo, "se ha determinado paralizar las actividades laborales en el área donde ocurrió el accidente, hasta que la empresa acredite condiciones laborales seguras para las y los trabajadores".El Ministerio exigió que, además, "se cumpla con la capacitación en la manipulación de la maquinaria", aseguraron a Sputnik.Jorge Schainman, dueño de Hot Burger, difundió un video en redes sociales: "Lamentamos profundamente tan desafortunado episodio. Nos solidarizamos con Mary Estefhany B. (...). Haremos todo lo necesario para reparar el inconveniente provocado de manera involuntaria".En otro tramo de la grabación, dijo el empresario: "Queremos pedir disculpas a ella, a todos nuestros clientes y al pueblo en general".Rodeado de una decena de sus empleados, trató de ensayar una especie de justificación: "Pese a las adversidades económicas, en el último tiempo enfrentamos una pandemia, Hot Burger siguió generando fuentes de empleo en el país, convencidos de que esta tierra necesita de su gente para seguir creciendo y, con mucho esfuerzo, llegamos a abrir varios locales para estar más cerca de nuestros clientes".Sostuvo que "de manera directa e indirecta más de 800 familias [tendrían sustento por su empresa], sin contar todos los proveedores de servicios e insumos que también forman parte".El gobernador Camacho respalda a Hot BurgerEl Ministerio de Trabajo ya clausuró temporalmente locales de Hot Burger, empresa que emplea 113 personas, de las cuales 65 están en negro.Sin embargo, y a pesar de las abrumadoras evidencias en contra de Hot Burger, varias personalidades públicas encabezada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y otras figuras reconocidas de esa ciudad, se encolumnaron en defensa de la empresa, minimizando el daño causado al empleado, así como a la señorita que encontró un índice en su comida."Todos los cruceños somos testigos de las dificultades que tuvo que atravesar la familia Hot para emprender y salir adelante. Es de cruceños levantarse ante la adversidad y salir con más fuerza. Sé que podrán ponerle el pecho a la situación, enfrentar las responsabilidades y seguir creciendo", publicó en sus redes sociales el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.Camacho se hizo famoso en los días del golpe de Estado de 2019, cuando lideró movilizaciones civiles contra el Gobierno de Evo Morales (2006-2019). Luego de una fallida candidatura presidencial en 2020, en 2021 se postuló a la Gobernación cruceña y ganó con más del 50%.Conciliación entre la empresa y la joven consumidoraSegún el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, se firmó una conciliación para que Estefhany B. no inicie acciones penales contra Hot Burger. Aún no se sabe a cuánto asciende el monto del arreglo. De todos modos, la empresa tendrá que pagar graves multas por su vulneración de protocolos sanitarios y derechos laborales."Todo hace indicar que el trabajador que estaba operando esta máquina moledora de carne hubiera perdido dos dedos, de acuerdo a la información que se tiene: uno de ellos habría aparecido en una hamburguesa y no se sabe qué ha pasado con el otro dedo", dijo Silva en declaraciones a La Razón Radio.Desde el Ministerio afirmaron que el trabajador afectado fue trasladado a otro sector y aseguraron que habría llegado a un acuerdo monetario con la empresa, sin denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes."Somos los principales interesados en que este hecho se esclarezca. Asimismo, estamos al lado de nuestro trabajador, que es parte de nuestra gran familia", afirmó Schainman.El mito del empuje cruceñoSanta Cruz (este) es el departamento más pujante, por lo cual es considerado el motor económico de Bolivia. Produce más del 50% de alimentos del país, su ciudad es la más habitada y concentra el 33% del territorio del Estado Plurinacional. Además abarca grandes reservas de petróleo, sobre todo en su región del Chaco, al sur del país.En la década de los 50, a partir de las luchas cívicas del pueblo cruceño, el Estado comenzó a darles una tajada de dinero justa por los recursos petroleros que brindaba el departamento. Así a ese poblado olvidado en el oriente llegó la electricidad, el agua, los caminos pavimentados. E inició el camino de crecimiento desmedido que hoy la caracteriza.A esta retórica mística cruceña recurrió Camacho para defender el accionar irregular de Hot Burger.Otros cruceños destacados, como el cantante Bonny Lovy, dieron a entender que se trataba del "cuento del dedo". Es decir, que alguien se habría hecho cortar los dedos a propósito para desvirtuar el trabajo de esta empresa. A las pocas horas editó su posteo para quitar esa polémica percepción. Y lo dejó en que, simplemente, iba a comerse una hamburguesa en el cuestionado local.Este joven músico es seguido fundamentalmente por público "pitita", como se llama a quienes apoyaron al golpe contra Morales. Mientras Jeanine Áñez (2019-2020) estuvo en el poder, Bonny Lovy no perdió oportunidad de sacarse fotos con ella.

