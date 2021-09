https://mundo.sputniknews.com/20210918/guerra-y-desamparo-asi-es-la-situacion-los-ninos-en-haiti--1116185068.html

Guerra y desamparo, así es la situación de los niños en Haití

Entre la inseguridad, bandas armadas, el hambre y el desamparo, así es la vida en Haití luego del terremoto y la tormenta tropical que golpearon al empobrecido... 18.09.2021, Sputnik Mundo

La fundación AYMY lleva años trabajando en Haití acogiendo y educando niños en situación de desamparo, huérfanos o de muy bajos recursos. Tras el reciente terremoto del 14 de agosto su trabajo pasó a ser más demandado. Niños que perdieron a sus familias llegan solos a las puertas de la fundación tras recorrer kilómetros a pie luego de que alguien les comentara que allí podrían recibirlos, comentó a Sputnik su fundadora Lucía Lantero.La fundación debe su nombre a la traducción de la frase "los niños de Haití" en el dialecto de Ansé à Pitres, comuna al sureste del país, donde trabaja desde 2010.Este jueves 16, AYMY acogió a dos niños, "uno dice que nació en 2016 y otro que nació en el 2013 y han aparecido ahí en nuestra zona y son de superlejos" dijo a Sputnik Lantero.El pasado 14 de agosto el país fue sacudido por un terremoto de magnitud 7,2 que tuvo su epicentro a 12 kilómetros al noroestre de Saint-Louis-du-Sud (suroeste). Dos días después la tormenta tropical Grace azotó a los haitianos con grandes lluvias que obstaculizaron la búsqueda de sobrevivientes del sismo y profundizó sus condiciones de vulnerabilidad.Como resultado de los desastres, aumentó el número de niños que tiene a su cargo la fundación AYMY, que dispone de un orfanato, una escuela, provee asistencia médica gracias a un convenio con el Colegio de Enfermería de Cantabria y también apunta a la formación profesional de los niños mayores para facilitar su reinserción social.Lantero manifestó que la situación es compleja, porque la mayoría de los niños no tienen acta de nacimiento ni nombre legal. "Hacemos un trabajo muy grande de intentar buscar a familiares", comentó.En las zonas más afectadas por los desastres los apoyos locales son esenciales y AYMY cuenta con personas de confianza que se hacen cargo de los infantes mientras realizan investigaciones.Actualmente 53 niños huérfanos viven en el hogar de la fundación y cerca de 14 niños atraviesan un proceso de reconciliación familiar. Además recibe niños mayores a los que se les brinda formación para su inserción en la sociedad y algunos que, una vez adultos, trabajan remuneradamente para la organización.Estos últimos son quienes quedaron con secuelas cognitivas por el hambre y a quienes se les hace muy difícil la reinserción.Una reconversión solidariaSi bien en Ansé à Pitres, donde está instalada la fundación, no hubo pérdidas humanas ni consecuencias considerables por el sismo o la tormenta, se vió afectado el techo de la escuela.Las construcciones respetan las reglas de Unicef para los orfanatos, es antisísmica y antihuracán por lo que no se produjeron grandes daños.Lantero cuenta que la zona es muy pobre, las casas son construcciones más precarias en comparación a las del suroeste del país que cedieron y se volvieron escombros a causa del temblor.Es precisamente en esta región donde más urge la solidaridad. Jóvenes que Lantero había rescatado, víctimas del terremoto de 2010, y hoy adultos, impulsaron acciones solidarias para los damnificados.AYMY apoyó la iniciativa y solicitó donaciones para ayudar a los perjudicados por el terremoto.Hasta ahora 15.000 euros fueron volcados a 30.000 raciones de comida y cientos de paquetes de leche en polvo. Además, se prevén 10.000 euros más para comprar lonas, medicinas y alimentos.La osadía de completar la misiónAdemás de los desastres naturales, Haití enfrenta secuelas de profundas crisis sanitarias, económicas y políticas. El magnicidio del presidente Jovenel Moise en julio pasado por un grupo de mercenarios y la mayor presencia de las bandas armadas no contribuyen al escenario nacional.Haití parece ser una zona de guerra en algunas partes del país. Estas gangs —pandillas— controlan las zonas estratégicas, mientras que la policía local va perdiendo terreno.Su presencia es más fuerte en Martissant, cerca de la capital, Puerto Príncipe, donde controlan la carretera hacia las zonas más afectadas. Para permitir el acceso a la ayuda humanitaria, las bandas armadas declararon una tregua el domingo 22 de agosto, según reportó Inshigt Crime.Lantero contó que a pesar de la preocupación pudieron pasar con un camión alquilado con caja cerrada, pero cuando miembros de la fundación se disponían a regresar, el pacto se rompió. "Desde entonces seguimos en esta situación de que no hay paz, no se puede pasar por ahí, si pasas por ahí te arriesgas a te lleves un tiro".Además del riesgo por las gangs, hay una inseguridad generalizada por el hambre: "La gente no tiene nada que perder cuando lleva a sus hijos sin comer una semana", dijo.Lantero comentó que por seguridad no pudo participar en el traslado de los suministros porque, al no ser haitiana, ponía en riesgo la misión. "Salir de tu zona en estos momentos es un suicidio", aseguró.No obstante destacó que al ser una organización con colaboradores principalmente haitianos y solo unos pocos voluntarios extranjeros en terreno, gozan de un estado diferente de seguridad.En Ansé à Pitres la situación es distinta, si bien hay gangs, no tienen la misma fuerza. Lucía dice sentirse segura y sabe que el trabajo que realiza junto con voluntarios y trabajadores es respetado, pero para poder ayudar a más, lamentablemente deben sortear un millón de obstáculos.

