El presidente ecuatoriano destaca la cooperación de Rusia, China y EEUU en la vacunación

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, destacó la cooperación de Rusia, China, EEUU y países europeos para el éxito de su programa de... 18.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

celac

ecuador

guillermo lasso

cumbre de la celac en méxico

"Hemos alcanzado cerca del 55% de vacunación de la población total en escasos tres meses y algunos días más (…). Esto no ha sido solo éxito de gestión estatal, sino de diplomacia mundial, de cooperación con China, Rusia, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea", dijo Lasso durante su discurso en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).Lasso dijo que, cuando se posesionó el pasado 24 de mayo, recibió el país con apenas el 4% de su población vacunada y ahora está inmunizada más de la mitad de la población y, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (Cepal), el 81% de la población mayor de 18 años.Añadió que el alto índice de vacunación que logró en 100 días de gestión y la cooperación internacional "demuestra lo que sucede cuando hablamos y cooperamos sin fijarnos en un club ideológico o en la etiqueta partidista".Fortalecimiento de los lazos comercialesLasso señaló también que fortalecer los lazos comerciales es la vía para que América Latina y el Caribe mejore la integración, tal como lo hizo la Unión Europea."La prosperidad compartida crea un sentido de responsabilidad compartida. Si tenemos interés comercial con un vecino, no importa lo que le pase a ese vecino, queremos que le vaya bien, por eso [los europeos] lo primero que hicieron fue crear una gran unidad aduanera", dijo el mandatario.Asimismo, señaló: "En el fondo poco importa que nos reunamos aquí entre presidentes, lo que realmente nos debería importar es que sean nuestros ciudadanos quienes estrechen verdaderos lazos de beneficios y provecho mutuo, me refiero a lazos que construyan prosperidad real".Lasso tomó como ejemplo a la Unión Europea, de la cual dijo que construyó su mercado común a través de los lazos compartidos, pues la prosperidad compartida crea un sentido de responsabilidad compartida, creando primero la integración económica.El mandatario añadió que la prosperidad común que creó el bloque europeo se basó en unir los intereses de sus ciudadanos en relaciones económicas reales, estables y sobre todo, duraderas.

ecuador

celac, ecuador, guillermo lasso, cumbre de la celac en méxico