https://mundo.sputniknews.com/20210918/19s-mexicanos-nos-cuentan-como-vivieron-los-terremotos-de-1985-y-2017-1116180038.html

19-S: Mexicanos nos cuentan cómo vivieron los terremotos de 1985 y 2017

19-S: Mexicanos nos cuentan cómo vivieron los terremotos de 1985 y 2017

El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México quedó gravemente afectada por un terremoto que cobró la vida de miles de personas; exactamente 32 años... 18.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-18T23:00+0000

2021-09-18T23:00+0000

2021-09-18T23:11+0000

américa latina

terremoto

un devastador sismo sacude méxico

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107262/06/1072620624_0:252:3500:2221_1920x0_80_0_0_83f350e8c9144f3848acc5a2244a8c6b.jpg

"Se escuchaban estruendos y aquello no acababa""Cuando llegamos a las escaleras, no había escaleras; estaban bloqueadas con la barda que era de los baños", recuerda Maricela González, quien aquel 19 de septiembre de 1985 estaba presentando un examen cuando cuando el terremoto de 8,1 grados comenzó. El epicentro fue Caleta de Campos, en el estado de Michoacán, y de acuerdo con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el terremoto fue descomunalmente fuerte en el Valle de México debido a que el sismo liberó mucha energía en esta dirección. Los casi cuatro minutos en los que la tierra se movió parecieron eternos, narra Maricela, quien ese día se encontraba presentando en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) unidad Santo Tomás, cerca de la zona centro de la capital mexicana, donde se registraron las mayores afectaciones por el terremoto. Al salir del lugar, señala, "no dimensionaba". Fue cuando un taxista se ofreció a llevarla a ella y a su hermano que comenzó a darse cuenta del tamaño de la tragedia. Por el camino, recuerda, el hombre fue levantando personas sin cobrar por los traslados. Fue así, de "aventón" en "aventón" que lograron llegar a casa. "Subimos entre los escombros"Miguel no solo vivió de cerca la tragedia en la zona más afectada de la capital mexicana tras el terremoto del 85, también fue parte del grupo de civiles que sacó a personas de entre los escombros. "Alcanzamos a salir, en el edificio en donde estaba, se cayeron algunas partes. Ya cuando estuvimos abajo nos dijeron que faltaba gente que estaba atorada y tres personas subimos entre los escombros a sacar seis o siete personas", relata. Conseguir transporte era imposible y pudo llegar a su casa gracias a los "aventones" que la misma población daba a quienes lo necesitaran. El hombre destaca la capacidad que tuvo la población para organizarse y ayudar y recuerda la omisión del gobierno, encabezado en ese entonces por Miguel de la Madrid. "Había filas de muertos envueltos en sábanas"Rosa Hamdan, médica de profesión, perdió la noción del tiempo de aquellos días del 85. "No sé cuántos días pasaron, pero todos los días eran de devastación", asegura la doctora, hoy jubilada, quien hizo guardias en la entonces delegación Cuauhtémoc, la zona que alberga la zona centro de la capital. La gente que llegaba a reconocer a sus familiares a la explanada de la delegación estaban el shock. "Lloraban, gritaban (...) les tuvimos que dar un toque de amoniaco para que reaccionaran". A 36 años de distancia de aquel episodio que cambió la cara de la Ciudad de México, Rosa destaca la participación del pueblo, de los capitalinos que salieron a las calles con cazuelas de comida para darle de comer a la gente. "Amas a la gente mexicana por su solidaridad". "Perdimos nuestra casa" "Estamos agradecidos con esa casa. Se destruyó pero no se cayó, se deshizo pero nos mantuvo a salvo", quien narra la historia es Diego, quien en 2017 se encontraba en su casa ubicada en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México y una de la zonas más afectadas por el sismo de hace cuatro años. Recuerda que lo más miedo le dio fue que al bajar las escaleras la casa comenzó a romperse: se rompieron vidrios, el tinaco y vio el momento exacto en que a su mamá le cayó encima la lavadora y un pedazo de cemento; sin embargo, pudieron sacarla. Además de su casa, la familia perdió una fuente de ingresos, pues el consultorio odontológico de Homero, el hermano mayor de Diego, fue pérdida total. El joven, ahora de 22 años, recuerda con sentimiento el apoyo que su familia recibió por parte de los vecinos quienes le llevaron víveres, cobijas, y todo tipo de ayuda. Su casa fue pérdida total y luego de seis meses su familia recibió ayuda por parte del gobierno federal y la Fundación Carlos Slim con lo que reconstruyeron su hogar. "Fue tan fuerte que nos quedamos en las escaleras"Gustavo recuerda que alguna vez pensó "ojalá nunca me toque un temblor aquí". Su oficina estaba en el piso 11, por lo que el protocolo en caso de sismo era subir a la azotea; sin embargo, asegura, la escalera para llegar a dicha zona era de cemento y sin pasamanos. Aquel 19 de septiembre de 2017, cuando comenzó el terremoto de magnitud 7,1 con epicentro al noroeste de Chiautla de Tapia, en el estado de Puebla, él y sus compañeros intentaron subir; sin embargo, el movimiento era tan intenso que tuvieron que frenarse porque podían caer. El ambiente en las calles de la capital era de incredulidad. ¿Cuál era la posibilidad de México volviera a ser blanco de un terremoto el mismo día 32 años después?"Solo se vio una nube de polvo"Cuando piensa en aquel 19 de septiembre de 2017, lo primero que viene a la mente de Lizbeth es el olor a gas que se percibía en la calle Yucatán, en la colonia Roma, una de las más afectadas por el sismo. Ella trabajaba a una calle del Álvaro Obregón 286, uno de los edificios colapsados por el terremoto. Lizbeth recuerda que al evacuar el edificio solamente agarro su celular y su cartera y no regresó por sus cosas hasta semanas después, pues el edificio de su oficina sufrió daños estructurales. Después de la tragedia que solo en la Ciudad de México cobró la vida de 228 personas, la joven acudió al Estadio Olímpico Universitario, al sur de la capital, para ayudar a hacer despensas que fueron enviadas a los damnificados.

https://mundo.sputniknews.com/20210908/siete-y-19-de-septiembre-los-dias-malditos-para-mexico-por-los-sismos-1115854504.html

https://mundo.sputniknews.com/20170913/mexico-terremoto-danos-1072330569.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Daniela Díaz https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

terremoto, un devastador sismo sacude méxico, méxico