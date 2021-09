https://mundo.sputniknews.com/20210917/una-reconocida-ajedrecista-demanda-a-netflix-por-gambito-de-dama-1116169818.html

Una reconocida ajedrecista demanda a Netflix por 'Gambito de dama'

Gaprindashvili, primera mujer en ser reconocida por la Federación Internacional de Ajedrez como Gran Maestra Internacional en 1967, exige a Netflix el pago de cinco millones de dólares en compensación por las "mentiras devastadora que socavan y degradan sus logros ante millones de personas", informó The New York Times.En el episodio final de la popular serie de Netflix, un locutor de ajedrez comenta la participación de la protagonista, interpretada por Anya Taylor-Joy, en un torneo en Moscú. En cierto momento menciona a Gaprindashvili, pero dice que ella jamás compitió contra un hombre, lo que no es verdad.A Gaprindashvili, actualmente con 80 años de edad, le dolió saber que la serie había borrado sus muchos éxitos contra oponentes masculinos, detalló NYT.Además de la indemnización financiera, la reconocida jugadora de ajedrez exige que se elimine la mención de su nombre en Gambito de dama.Netflix ya se pronunció acerca de la demanda con un breve comunicado. La compañía afirma que, pese al gran respeto por Gaprindashvili y su brillante carrera, "cree que esta afirmación no tiene mérito y defenderá vigorosamente el caso".Gambito de dama fue estrenada el 23 de octubre de 2020 y se convirtió en la miniserie más vista en la historia de Netflix, con 62 millones de espectadores en su primer mes. El proyecto ganó dos Globos de Oro: mejor miniserie o telefilme y mejor actriz de miniserie o telefilme para Taylor-Joy.

