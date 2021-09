https://mundo.sputniknews.com/20210917/policia-de-rio-investiga-agresion-con-pequeno-explosivo-contra-consulado-de-china-1116180085.html

Policía de Río investiga agresión con pequeño explosivo contra consulado de China

Policía de Río investiga agresión con pequeño explosivo contra consulado de China

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La policía civil de Río de Janeiro (este) investiga una agresión con un pequeño explosivo contra el consulado de China en el barrio... 17.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-17T21:38+0000

2021-09-17T21:38+0000

2021-09-17T21:38+0000

américa latina

brasil

río de janeiro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108936/97/1089369728_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6df605368e6ef0496ec628ef4e610e4f.jpg

La policía está intentando identificar al sospechoso, aunque no hay información sobre el motivo del delito que tuvo lugar en la noche del jueves, según el medio digital Oantagonista.El reporte incluye el video de las cámaras de seguridad del consulado, y en la grabación se ve a un hombre vestido con un deportivo, gorro, zapatillas y mascarilla contra el covid-19, todo en color negro, llegar al lugar, quien luego parece chequear un elemento que saca de un bolsillo y arroja contra el edificio.En el video, que no tiene sonido, se observa el reflejo de un estallido unos ocho segundos después de que el hombre arroja el artefacto y sale corriendo.La seccional 10 de Río de Janeiro investiga el hecho para identificar al sospechoso.El sitio web del consulado chino en Río de Janeiro no menciona el incidente.

https://mundo.sputniknews.com/20210909/bolsonaro-alianza-con-china-ha-sido-clave-para-gestion-de-la-pandemia-en-brasil-1115881428.html

brasil

río de janeiro

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, río de janeiro