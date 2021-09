https://mundo.sputniknews.com/20210917/microsoft-se-despide-de-las-contrasenas-1116169339.html

Microsoft se despide de las contraseñas

Microsoft se despide de las contraseñas

La compañía tecnológica Microsoft da a sus usuarios la opción de verificar sus cuentas sin las habituales contraseñas con el propósito de estimular un futuro... 17.09.2021, Sputnik Mundo

A partir de hoy, la empresa permite verificar las cuentas a través de las aplicaciones Microsoft Authenticator o Windows Hello, con clave de seguridad o mediante un código de verificación enviado por SMS o email.La nueva opción se aplicó después de pruebas con usuarios comerciales que se comenzaron a realizar en marzo a fin de ayudar a los usuarios a acostumbrarse a las nuevas realidades del teletrabajo.Microsoft sigue mejorando sus herramientas digitales para un futuro más seguro en internet durante muchos años. La pandemia se convirtió en un punto clave en cuanto a desarrollo de nuevas tecnologías. Jakkal destacó que el número de los ataques cibernéticos aumentó exponencialmente debido a que muchas empresas empezaron a trabajar en remoto.Las ventajas del uso de nuevas tecnologías son claras. La mayoría de las personas no puede crear una contraseña muy segura sin ayuda de servicios especiales y después les cuesta memorizarlas. Además, mucha gente utiliza los mismos códigos para distintos sitios web, así que los posibles delincuentes cibernéticos pueden acceder rápidamente a todas las cuentas del usuario.Para Microsoft la aplicación de las tecnologías que no usan contraseñas es el mayor hito durante los últimos años después de haber lanzado el método de verificación con claves de seguridad en 2018. Las otras empresas clave en el mundo digital —Google, Apple, etс. – también desarrollan nuevas tecnologías. Todos los cambios están destinados a aumentar el nivel de seguridad en el espacio digital.

