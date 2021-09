https://mundo.sputniknews.com/20210917/las-claves-del-tercer-informe-de-sheinbaum-como-jefa-de-gobierno-de-la-cdmx--1116175663.html

Las claves del Tercer Informe de Sheinbaum como jefa de Gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rindió cuentas ante el Congreso de la Ciudad de México

La funcionaria morenista se presentó este viernes ante el Congreso capitalino en donde detalló las acciones que se han emprendido a lo largo de casi tres años de su gobierno en la entidad más poblada de México con alrededor de nueve millones de personas. Sputnik Mundo te presenta las claves en materia de educación, seguridad y salud del informe entregado por Sheinbaum Pardo a los legisladores de la capital del país. Educación La mandataria capitalina destacó la creación de la Universidad de la Salud cuya sede será próximamente inaugurada en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, en la CDMX. Indicó que se han entregado 1,2 millones de becas a alumnos de preescolar, primaria y secundaria. En este rubro, detalló Sheinbaum, se han invertido 25.000 millones de pesos de recursos públicos. Seguridad En este rubro, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México aceptó que "las cuentas no son alegres" pues quedan varios pendientes en la materia. Sin embargo, informó que los delitos como robo a negocio con violencia, robo a cuentahabiente, robo a pasajero en el Metro, robo a pasajero en microbús, y robo a Metrobús han tenido disminuciones significativas que van entre el 50 y el 75%. En el caso del delito de feminicidio, la jefa de Gobierno se ha reducido en 24%, mientras que el porcentaje de captura de agresores aumentó en 37% comparando 2021 con 2020.Salud De acuerdo con Sheinbaum, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en número de dosis aplicadas de vacunas contra COVID-19. En la capital mexicana, dijo, se han aplicado más de 10,4 millones de dosis de vacunas, lo que representa que el 91% de los adultos tienen al menos una dosis y 65% ya cuentan con el esquema completo. Asimismo, indicó que se han entregado 157,000 apoyos médicos y económicos a pacientes y que se han realizado cuatro millones de visitas a hogares para la difusión de medidas preventivas contra la pandemia. Además, Sheinbaum señaló que se han realizado 3,5 millones de pruebas gratuitas para detectar casos de COVID-19, mientras que más de 6,000 personas fueron atendidas en su domicilio. Economía En agosto de 2021, la Ciudad de México, detalló la mandataria local, generó empleo formal que superó a todas las entidades de la República.Asimismo, señaló que la capital es la entidad con más inversión extranjera directa, pues se recibieron 3,270 millones de dólares en dicho rubro.

