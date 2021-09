https://mundo.sputniknews.com/20210917/la-ayuda-al-pueblo-afgano-una-prioridad-para-la-comunidad-internacional-1116168394.html

La ayuda al pueblo afgano, una prioridad para la comunidad internacional

La ayuda al pueblo afgano, una prioridad para la comunidad internacional

La situación que vive Afganistán es bien complicada y es tema de debate entre las principales potencias del mundo y las naciones de la región centroasiática... 17.09.2021

Proporcionar ayuda a los afganos y apoyar el restablecimiento de la paz en el país son los principales reclamos de algunos líderes de la comunidad internacional, aunque no se reconozca a los talibanes. Afganistán se sumergió en el caos tras la caída del presidente Ashraf Ghani el pasado 15 de agosto. El movimiento talibán tomó el poder tras dos décadas de conflicto armado con el Gobierno, que era apoyado por Estados Unidos y otros países de la OTAN.Los talibanes dieron a conocer a principios de septiembre la composición de su gobierno interino, sin ninguna mujer, e integrado mayoritariamente por pastunes y partidarios de línea dura. La mitad de los miembros del gabinete, que iba a ser "inclusivo" según las promesas iniciales, figuran en la lista del Comité de Sanciones 1988 del Consejo de Seguridad de la ONU.La OCS apuesta por la pazAfganistán y su futuro —como en muchas otras reuniones—, también fue tema en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la que se analizó la posibilidad de trabajar con las nuevas autoridades y contribuir al mejoramiento de la situación.Fundada en 2001, la OCS está integrada por China, India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán y desde esta cumbre, Irán. Afganistán, Bielorrusia y Mongolia participan en las actividades de la alianza como observadores; y Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri Lanka y Turquía poseen el rango de socios de diálogo.Tokáev sugirió organizar en la ciudad kazaja de Almaty un centro logístico de la OCS para trasladar la ayuda humanitaria a Afganistán, lo que complementaría la actividad que realizan la ONU y otras estructuras internacionales.Rahmon consignó que los talibanes se han alejado de su promesa de formar un gobierno de coalición inclusivo y acotó que no pueden "ser indiferentes frente a la crisis que se ha generado en ese país después de la retirada de las tropas extranjeras".Mientras que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se pronunció por "incentivar" a las nuevas autoridades afganas para que cumplan con las promesas hechas en los primeros días en el poder.Al intervenir de forma telemática en la cumbre de la OCS, Putin señaló que esta alianza afronta la necesidad de "aplicar una política común, coordinada, ante los graves riesgos que implica el deterioro de la situación en Afganistán tras un repliegue apresurado, por no decir una huida, de las tropas de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN".El mandatario ruso dijo que la OCS debería aprovechar sus capacidades para "facilitar por todos los medios el inicio de un proceso de paz inclusivo en Afganistán y, a un mismo tiempo, hacerlo todo por neutralizar las amenazas del terrorismo, el narcotráfico y el extremismo religioso que emanan de este país"."Convendría incentivar a las nuevas autoridades afganas para que cumplan con sus promesas de establecer la paz, normalizar la vida social y garantizar la seguridad [...] En este contexto, podríamos examinar el relanzamiento del Grupo de contacto OCS-Afganistán, creado en su día para trabajar con la parte afgana", sugirió Putin.La ONU pide excepcionesEl jefe de la ONU subrayó que ya antes se hicieron salvedades y recordó que los estadounidenses solicitaron algunas excepciones para llevar a cabo sus negociaciones con los talibanes en Doha. Además instó también a buscar maneras de que el dinero fluya a Afganistán para impedir la quiebra."Si bien hay una serie de sanciones y medidas que dependen de los Estados miembros, urge crear mecanismos que permitan inyectar dinero a la economía afgana para evitar que colapse", consignó, recordando que la ONU pidió ya 606 millones de dólares para proporcionar ayuda humanitaria a 11 millones de personas en el país centroasiático. En este momento, recalcó, es urgente evitar una catástrofe humanitaria en Afganistán.El presidente de Kazajistán, Kasim-Zhomart Tokáev al intervenir en la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, se mostró "preocupado" por la evolución de los acontecimientos en Afganistán.Que en Afganistán se haya formado un gobierno interino, a juicio del presidente kazajo, "no significa que haya llegado la paz ni que se creen las condiciones necesarias para el desarrollo económico" y advirtió sobre una posible desestabilización y "el riesgo de una guerra civil".Lo cierto es que más allá la animadversión que puedan generar los talibanes y sus leyes, la realidad es que se hicieron con el control del país y hay que contar con ellos para cualquier tema relacionado con la nación centroasiática. Terrorismo, drogas y algunos recursos naturales son los asuntos más acuciantes para sus vecinos y las potencias mundiales. Pero lo primero es la población, o eso dicen los líderes globales.

afganistán

