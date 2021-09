https://mundo.sputniknews.com/20210917/inquietud-entre-padres-en-venezuela-por-regreso-a-clases-presenciales-intersemanales-1116177354.html

Inquietud entre padres en Venezuela por regreso a clases presenciales intersemanales

Inquietud entre padres en Venezuela por regreso a clases presenciales intersemanales

CARACAS (Sputnik) — Los colegios se alistan para retornar a clases el próximo 27 de septiembre en Venezuela bajo una modalidad presencial intersemanal, lo que... 17.09.2021

Algunos representantes de los niños dijeron a Sputnik que prefieren que la modalidad presencial sea a decisión de los padres y representantes."No todos tenemos las mismas condiciones, el Ministerio de Educación puede ordenar el retorno a clases semipresenciales, pero mi hijo sufre de asma y cualquier situación me lo puede afectar, yo no quiero que él vuelva al salón hasta que no pueda ser vacunado", dijo Rosalba Guedez de 33 años.A los posibles contagios en el aula se suma el incremento de traslados en el transporte público, lo que para los padres es una preocupación más."Todos sabemos que cuando empiezan las clases el transporte público colapsa más de lo habitual, eso es un riesgo también para los niños, para los padres y para todos. Este nuevo paso realmente me da miedo", reconoció Victoria Montoya de 40 años.VacunaciónDesde enero de 2021, el presidente Nicolás Maduro ha apostado por el regreso a clases, y ha asegurado que este se realizará de forma segura cuando se llegue a la vacunación con dos dosis del 70% de la población.Aunque la meta aún no se ha alcanzado, a diario los centros de vacunación en gran parte del país se mantienen con largas filas de ciudadanos que acuden a inmunizarse.El presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Orlando Alzuru, indicó que cerca de la mitad de los docentes han sido vacunados.Sin embargo, las autoridades no han publicado cifras exactas de cuántos maestros están inmunizados, tampoco se conocen cifras respecto al resto de la población.En Venezuela las clases fueron suspendidas en marzo de 2020, luego de que se registró el primer caso de COVID-19 en el país.A mediados de 2021, los alumnos comenzaron a acudir a sus escuelas por grupos pequeños un solo día a la semana flexible, por dos o tres horas, en los que los maestros aclaraban dudas o dictaban algún tema de mayor dificultad.Sin embargo, esta sería la primera vez en el último año que se estima volver al aula por siete días continuos.

