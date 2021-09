https://mundo.sputniknews.com/20210917/hallan-un-tazon-antiguo-de-tecnica-desconocida-durante-excavaciones-en-el-kremlin-de-moscu-1116168076.html

Hallan un tazón antiguo de técnica desconocida durante excavaciones en el Kremlin de Moscú

Hallan un tazón antiguo de técnica desconocida durante excavaciones en el Kremlin de Moscú

"Es un tazón único adornado con imágenes en relieve de rostros humanos y de animales fantásticos. Es la primera vez que se logra hallar un tazón así, que no tiene análogos", dijo.También fueron encontrados más de 50 fragmentos de otros tazones en la capa de los siglos XIV-XVI, agregó.El Instituto de Arqueología acometió las excavaciones en el Jardín Grande del Kremlin en mayo de 2019 y aquel mismo año logró destapar los restos de los Prikazi, sedes de los organismos de gobierno del Estado ruso que funcionaron entre los siglos XVI y XVII. En verano de 2019 esos hallazgos fueron mostrados al presidente de Rusia, Vladímir Putin.Las obras continuaron en 2020.Según el director del Instituto de Arqueología, Nikolai Makárov, la existencia de esos locales se conocía solo a partir de crónicas y dibujos, y ahora se obtuvieron las primeras pruebas materiales.Los fragmentos encontrados muestran la alta cultura profesional y la diversidad de los métodos que usaron los constructores de los Prikazi, dijo Makárov.Los arqueólogos en 2020 hallaron también vestigios de que en la Edad de Hierro (entre la segunda mitad del primer milenio antes de nuestra era y los primeros siglos de nuestra era) en el lugar de lo que sería el Kremlin de Moscú había existido un asentamiento grande.Los nuevos hallazgos no dan motivo para revisar el período de surgimiento de Moscú —a mediados del siglo XII— pero destapan su prehistoria, dicen científicos.El resultado principal de las excavaciones de la temporada de 2021 efectuadas en el recinto del Kremlin son los restos de residencias de moscovitas de linaje noble, en particular una que perteneció probablemente a un primo de Dmitri Donskoi, príncipe de Moscú y gran príncipe de Vladímir.Entre los objetos encontrados en los restos de tales residencias figuran fragmentos de unos tazones de metales preciosos, traídos de Bizancio y de la Horda de Oro (estado mongol), una sortija de cristal bien conservada y varios objetos macizos de hierro, incluido un candado con cadena.

