https://mundo.sputniknews.com/20210917/google-y-apple-del-lado-de-la-delincuencia-en-rusia-1116171969.html

Google y Apple, ¿del lado de la delincuencia en Rusia?

Google y Apple, ¿del lado de la delincuencia en Rusia?

Interferencia de Apple y Google en las elecciones parlamentarias de Rusia que tienen lugar este fin de semana. Y mientras, sigue la tormenta de traiciones... 17.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-17T18:12+0000

2021-09-17T18:12+0000

2021-09-17T18:12+0000

octavo mandamiento

rusia

bolivia

venezuela

google

apple

alexéi navalni

narcotráfico

elecciones

lucha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1116171936_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_0fbe4130958a1e7cb0f4bf693ce9726b.png

Google y Apple, ¿del lado de la delincuencia en Rusia? Google y Apple, ¿del lado de la delincuencia en Rusia?

Tecnológicas de EEUU y su apoyo a un delincuente comúnIrrefutables. Así son las pruebas con las que cuenta Rusia de violaciones de la legislación rusa por parte de Apple y Google en el marco de las elecciones a la Duma de Estado, según la portavoz de la cancillería, María Zajárova, al calificar estas acciones como categóricamente inaceptables.Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov informó que entregaron estas pruebas al embajador estadounidense en Moscú. "Son suficientemente graves […] Estamos esperando la respuesta de nuestros socios [para averiguar] por qué ocurre esto", apuntó. Según Lavrov, los datos sobre la interferencia estadounidense en los asuntos de Rusia giran en torno a "la negativa de varias plataformas extranjeras –plataformas tecnológicas–, a eliminar los contenidos prohibidos".El pasado 6 de septiembre el regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, anunció el bloqueo de la web de Votación Inteligente [Smart Voting] alegando que promueve las actividades de la FBK [Fundación para la Lucha contra la Corrupción por sus siglas en ruso], una de las ONG creadas por el bloguero convicto Alexéi Navalni y prohibidas en Rusia por extremistas. Ese mismo día, el Tribunal de Arbitraje de Moscú ordenó como medida cautelar que los buscadores Yandex y Google dejaran de mostrar los resultados de búsqueda con las palabras clave "votación inteligente". Entonces, los enlaces a la web Votación Inteligente dejaron de aparecer en el buscador de Yandex, pero siguieron apareciendo en Google, aunque no se abrían.El jueves 9 de septiembre, Roskomnadzor denunció que las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, así como los servidores DNS y CDN de Google, Cisco, y Cloudflare posibilitaban acceder a la web del bloguero convicto, y advirtió que si no dejaban de hacerlo, sus acciones se calificarían como injerencia en el proceso electoral.Meintras, este jueves 16 de septiembre la Comisión del Senado Ruso para la Defensa de la Soberanía Estatal, debatió sobre la "Injerencia de las compañías norteamericanas Google y Apple en las elecciones a la Duma de Estado [Cámara Baja del Parlamento ruso]". Esta comisión denunció que Google y Apple infringen la legislación electoral rusa al publicar contenidos prohibidos por la ley. El grupo observador de la comisión del Senado Ruso para la Defensa de la Soberanía Estatal, propuso endurecer las leyes sobre las plataformas digitales extranjeras que llevan a cabo acciones ilegales contra Rusia, según comentó Vladímir Dzhabárov, vicepresidente del comité de Asuntos Internacionales en el Senado ruso.Entonces, recién este viernes 17 de septiembre, cuando ya había pasado más de una semana de las resoluciones de interferencia por parte de autoridades rusas, Apple y Google retiraron de sus tiendas de aplicaciones la app de Navalni. Luego hay que creerle al portavoz de Google, Alexandr Monin, cuando dice que su compañía respeta las leyes de los países en los que ofrece sus servicios y que no se pone del lado de ningún bando político, tal como declaró este jueves a la prensa.La paja en el ojo ajenoEl Gobierno de EEUU vuelve a acusar a Venezuela y Bolivia de no haber tomado medidas suficientes durante el último año para cumplir sus obligaciones en la lucha internacional contra las drogas."Designo a Bolivia y Venezuela como países que han fracasado de forma demostrable en realizar esfuerzos sustanciales durante los 12 meses anteriores para adherirse a sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas", reza un memorándum dirigido al secretario de Estado Antony Blinken y publicado por la Casa Blanca.Ambas naciones latinoamericanas reaccionaron de inmediato. Desde Caracas, la Cancillería sostiene que "Venezuela cumple estrictamente con lo establecido en las convenciones de fiscalización internacional de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Nuestro país es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como país libre de cultivos ilícitos, gracias al trabajo permanente de los cuerpos de seguridad".En tanto, Bolivia también rechazó "enfáticamente" el documento al que calificó de "sesgado". A su vez, insistió que el informe "carece de legitimidad y de autoridad moral" y que "no valora los resultados obtenidos mediante metodologías propias basadas en evidencia y en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Unión Europea".El comunicado de la Cancillería boliviana subraya que el aumento en el cultivo de coca se produjo durante el año 2020 "mientras Bolivia estaba conducida por un régimen de facto, donde ha existido un deterioro en las políticas soberanas de lucha y erradicación de drogas ilícitas". Ese régimen de facto apoyado por EEUU.Añade que "desde que se ha recuperado la democracia, retomando la política nacional con soberanía y respeto a los derechos humanos, que evita la violencia en las tareas de erradicación de las plantaciones de coca excedentaria, Bolivia viene trabajando decididamente en una lucha frontal contra el narcotráfico". En ese sentido, La Paz denuncia la manipulación de los datos "que pretenden minimizar las políticas de erradicación propias ampliamente destacadas en espacios internacionales".Empresas rusas bienvenidas en Latinoamérica"Todas las empresas rusas que quieran llegar a Latinoamérica son bienvenidas", tal y como coincidieron los representantes de países de la región entrevistados por Sputnik durante el recién celebrado telepuente 'Moscú – América Latina 2021'. El evento fue organizado por MOSPROM –entidad creada por las autoridades de la capital rusa para fomentar las exportaciones de los productores locales– y por el Comité Nacional para la Cooperación Económica con los Países Latinoamericanos [CN CEPLA] –organización rusa con peso en las relaciones con la región.En declaraciones a Sputnik, Camilo González, jefe de la oficina en Rusia de ProColombia, resaltó la importancia de desarrollar los intercambios comerciales y de inversiones entre ambas naciones. Remontándose a las "estadísticas del año 2020", constató el aumento en comparación con 2019 de las exportaciones colombianas de productos como "carne bovina, flores y café" hacia el país euroasiático, donde "en enero de 2021" llegó "una de las principales marcas colombianas de café, Juan Valdez".Por su parte, Pablo Candurin, presidente de la Cámara de Cooperación Económica Venezolano-Rusa (CAVERUS), también calificó como "sumamente importante" la cooperación con Moscú, "un aliado fundamental en el ámbito económico, social y político" de Caracas. "Como aliados políticos y como socios comerciales debemos unir nuestros esfuerzos para desarrollar esta relación, para superar esta realidad de sanciones que son además injustas y por las que sufren sobre todo los pueblos", indicó Candurin.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

bolivia

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, bolivia, venezuela, google, apple, alexéi navalni, narcotráfico, elecciones, lucha, acusaciones, аудио