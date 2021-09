Estatal ecuatoriana Petroecuador pide información a sus compradores de crudo

"EP Petroecuador informa que solicitó de manera formal a Petrochina Internacional CO.LTD, Unipec Asia Co. Ltd., PTT International Trading Ltd, así como a sus filiales, consignatarias e intermediarios, para que remitan, en un plazo de 45 días, información y respaldos documentados sobre el detalle del volumen de crudo ecuatoriano exportado", dijo la petrolera estatal en un comunicado.