https://mundo.sputniknews.com/20210917/espana-es-el-segundo-pais-de-europa-con-mas-ninis-y-se-acerca-a-la-cifra-de-mexico-o-chile-1116162195.html

España es el segundo país de Europa con más ninis y se acerca a la cifra de México o Chile

España es el segundo país de Europa con más ninis y se acerca a la cifra de México o Chile

El último informe de la OCDE sobre el panorama educativo pone en evidencia el elevado número de estudiantes repetidores en Secundaria y jóvenes que "ni... 17.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-17T15:51+0000

2021-09-17T15:51+0000

2021-09-17T15:51+0000

españa

organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde)

desempleo

educación

universidad

estudiantes

educación superior

trabajadores

secundaria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1094275401_0:62:1920:1142_1920x0_80_0_0_8180b55c42f81140e1a5df98c476847b.jpg

España es el segundo país europeo, por detrás de Italia, con mayor número de jóvenes ninis, es decir, aquellos que ni estudian ni trabajan. Así lo refleja el nuevo informe Education at a Glance 2021 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Entre los países de la OCDE, el 15,1% de las personas jóvenes en el rango de edad estudiado se encuentra en esta situación, porcentaje algo superior al de los de los 22 países de la Unión Europea (13,3%). En Italia el 24,8% de los jóvenes de entre 18 y 24 años se encuentra en estas circunstancias mientras que en España la cifra asciende al 19,9%. No obstante, los datos más altos de población que ni estudia ni trabaja los tienen países latinoamericanos como Brasil (35,9%); México (23,3%) y Chile (21,9%). Por el contrario, Países Bajos, Alemania, Noruega y Suecia presentan una situación muy diferente, con proporciones que están por debajo del 10%.Otras de las conclusiones significativas que arroja el informe es que España presenta la tasa de repetición más alta para ambos niveles de educación secundaria entre los once países seleccionados para hacer este ranquin. En la primera etapa de la secundaria (de los 12 a los 14 años), ningún otro país tiene tantos repetidores como España (8,7%) y los que más se acercan a la cifra están a mucha distancia: Bélgica con un 5,8% y Portugal con un 5,6%. Aunque como norma general, los casos de repetidores se dan con más frecuencia en la segunda etapa (de 14 a 16 años).Asimismo, el nivel de educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria entre las personas de 25 a 34 años en España es uno de los más bajos entre la OCDE y los países socios con datos disponibles. Sin embargo, España, Francia, Italia y Portugal son los únicos países, entre los analizados, en los que el porcentaje de población adulta con estudios de máster o equivalente supera al de quienes ostentan un título de grado o equivalente.El informe analiza los sistemas educativos de los 38 países miembros de la OCDE, además de Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Federación de Rusia, Arabia Saudita y Sudáfrica.

https://mundo.sputniknews.com/20210408/espana-quiere-ser-finlandia-en-educacion-conseguira-la-ley-celaa-lo-que-otras-no-han-logrado--1110930401.html

https://mundo.sputniknews.com/20201120/la-rae-preocupada-por-la-ley-de-educacion-del-gobierno-de-espana-1093564274.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde), desempleo, educación, universidad, estudiantes, educación superior, trabajadores, secundaria