Entre escollos para la paz, exguerrilleros se capacitan para apoyar comunidades

Si bien el proceso no es nada nuevo, pues el modelo de Entornos Productivos comenzó en 2014, dos años antes de que se firmara el Acuerdo Final de Paz, sí es destacable en la situación actual, en la que los excombatientes denuncian un "desfinanciamiento" para la implementación de los acuerdos que ronda el 89% del presupuesto previsto."Le estamos apostando más a estar comprometidos con esta paz, aunque hay muchas zancadillas que llegan en circunstancias que no quieren dejar avanzar. Sin embargo, nosotros las saltamos porque estamos verdaderamente comprometidos con esta proceso", dice el excombatiente Arlez Gutiérrez en testimonios a la Agencia Sputnik facilitados por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).Estado sombríoEn efecto, el martes, durante un debate de control político en la Cámara de Representantes (diputados), la bancada del partido de izquierda Comunes (antes FARC) denunció el "sombrío" estado de la implementación del Acuerdo de Paz en varios frentes, entre ellos "un retraso ostensible en el desarrollo de los proyectos productivos para los más de 13.000 excombatientes de las extintas FARC" que se desmovilizaron."La principal característica de la crisis de la implementación es la falta de voluntad política del gobierno actual (de Iván Duque) que se refleja en la desfinanciación de la paz, que ronda el 89%", lo que evidencia las intenciones del partido de gobierno, Centro Democrático (derecha), de "hacer trizas los acuerdos", dijo el diputado por Comunes Sergio Marín en un comunicado, en el cual hizo un balance del debate en la Cámara.Pese a esa contingencia, Arlez hace parte de esos 210 exguerrilleros que en días pasados comenzaron un proceso de formación para el trabajo y desarrollo humano a través de cinco modelos de Entornos Productivos en áreas como mecánica de motos, tostión y catación de café, ganadería, piscicultura y gerencia agropecuaria.Tales modelos, que se implementan en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca (suroeste) y Antioquia (noroeste), cuentan con asistencia técnica y seguimiento por parte del Gobierno Nacional y la comunidad internacional, para lo cual se suscribió un convenio por 2.478 millones de pesos (649.000 dólares) entre la ARN y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz (MPTF)."Todos los que vivimos en este país merecemos segundas oportunidades, ya que hemos cometido errores y porque nadie es perfecto, y creo que después de estos poco más de 50 años de conflicto armado que vivimos es momento de darnos una oportunidad ya", considera Arlez, quien aspira poder compartir en un futuro próximo el aprendizaje que él recibe ahora.Aprender haciendoEn tales entornos, cuya metodología fue creada en 2014 por la ARN y la OIM, la formación presencial se realiza bajo la metodología de aprender haciendo, lo que implica la simultaneidad de poner en práctica lo aprendido en lo que respecta a competencias académicas, laborales y psicosociales."Queremos llegar a nuestras comunidades a aplicar ese aprendizaje, para que no sea sólo yo el que tenga la enseñanza, sino que a partir de mí sean muchos más, porque la idea al salir (de este Entorno Productivo) es llegar a un sitio al que pueda compartir con otras personas el aprendizaje que estoy recibiendo hoy en día", comenta Arlez.Según registros de la ARN, el modelo de Entornos Productivos se ha implementado de manera exitosa en 55 ocasiones durante los últimos siete años (2014-2021), con el acompañamiento del sector privado y público, bajo diferentes líneas de formación y en diversas regiones del país.En total, durante ese tiempo, 1.882 personas se han beneficiado, entre ellas excombatientes que hacen parte de los procesos de reintegración y reincorporación, así como las comunidades aledañas a los entornos en los que permanecen los exFARC y donde reciben su capacitación, la cual dura 90 días.De ese total, en el proceso de reincorporación se han implementado 31 Entornos Productivos, vinculando a 1.299 personas.¿Pero por qué se hace una diferencia entre reintegración y reincorporación? Para el Estado, la reintegración es una oferta de seis años y medio que se brinda a las personas que incluso antes de la firma de la paz (en noviembre de 2016) decidieron desmovilizarse de los grupos armados ilegales y que quieren reintegrarse a la vida social y económica, mientras que la reincorporación es un proceso de estabilización socioeconómica de los excombatientes de las FARC que entregaron sus armas a partir del acuerdo de paz."Los entornos son espacios para construir, crecer, fortalecer, formar y aprender con el que buscamos que las personas en reincorporación se conviertan técnicamente como emprendedores de negocios o se logren vincular al mundo laboral, impactando favorablemente sus territorio", explicó a Sputnik Andrés Stapper, director de la ARN.Como Arlez, serán 209 personas en reincorporación las que, al terminar con éxito el proceso formativo, recibirán una certificación que los acreditará como técnicos, auxiliares u operarios en una de las líneas productivas agropecuarias, agroindustrial o de servicio en las que se han preparado con la ilusión de aportarle a Colombia un porvenir sin la violencia de la cual fueron protagonistas."Yo le apuesto a la paz porque algo maravilloso está pasando en este país", concluye Arlez.

