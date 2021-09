https://mundo.sputniknews.com/20210917/el-presidente-de-el-salvador-descarta-derecho-a-eutanasia-aborto-y-matrimonio-igualitario-1116170888.html

El presidente de El Salvador descarta derecho a eutanasia, aborto y matrimonio igualitario

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, descartó la inclusión del derecho al aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas... 17.09.2021, Sputnik Mundo

"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia", publicó Bukele en su perfil de la red social Facebook. El mandatario recibió el pasado 15 de septiembre, bicentenario de la independencia nacional, un proyecto de reformas constitucionales elaborado por un equipo a cargo del vicepresidente de la República, Félix Ulloa.Si bien Bukele valoró el anteproyecto porque salda una deuda histórica con el país y desmonta un supuesto sistema de privilegios, rechazó lo que consideró "una campaña sucia" de la oposición, en referencia a la eventual legalización del aborto, la eutanasia y el matrimonio igualitario."Nada más alejado de la realidad. Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga", escribió el jefe de Estado, quien afirmó que revisará, consultará y modificará la propuesta antes de enviarla a los diputados para su estudio.Bukele abogó por concentrarse en otros artículos para conseguir una Constitución que garantice el derecho al agua, aire limpio, educación de calidad, salud, vivienda, Internet, inclusión financiera, créditos sin usura, seguridad, alimentación, un salario justo y una pensión digna.La comisión ad hoc, encabezada por Ulloa, estudió durante varios meses las propuestas ciudadanas y de la sociedad civil para reformar la Constitución vigente desde hace casi cuatro décadas, con miras a modernizar las instituciones del Estado y hacerla más inclusiva.

Tomas Bonzon No creo que sea procedente legitimar ésas cosas en la constitución como tampoco que sr prohíba. Hay que dejar la puerta abierta a que la ley común se ocupe de eso. 0

Tomas Bonzon De todas formas Bukele se equivoca invocando a dios, dios no cabe en ese asunto la ley primera de un país debe estar separada de la religión. Pero supongo que se aprovecha del carácter muy religioso de su pueblo para hacer politiquería barata. 0

