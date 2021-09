El movimiento político de Rafael Correa es reconocido por el Consejo Nacional Electoral

https://mundo.sputniknews.com/20210917/el-movimiento-politico-de-rafael-correa-es-reconocido-por-el-consejo-nacional-electoral-1116172642.html

"Después de cuatro años de lucha, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció —esta mañana— a la Revolución Ciudadana como movimiento político. Desde ahora somos Revolución Ciudadana y entran en vigencia nuestro nombre, símbolos y régimen orgánico", dijo el movimiento Revolución Ciudadana (RC) en su cuenta de la red social Twitter.Revolución Ciudadana reemplazará a la lista N° 5 Fuerza Compromiso Social, con la cual participaron en las pasadas elecciones generales.La exlegisladora Marcela Aguiñaga es la presidenta del nuevo movimiento.Tanto el nuevo nombre como el logo del movimiento (RC) coinciden con las iniciales del expresidente, Rafael Correa (2007-2017).Con la decisión del CNE, la agrupación política del expresidente podrá participar con su propia lista en las elecciones seccionales de 2023, en las que se elegirán alcaldes municipales y prefectos provinciales.Para las pasadas elecciones de 2021 (febrero y abril), la agrupación Fuerza Compromiso Social (FCS) conformó la alianza Unión por la Esperanza (UNES) junto con el movimiento Centro Democrático.UNES alcanzó 48 curules en la Asamblea Nacional (parlamento) y compitieron por la Presidencia de la República con el candidato Andrés Arauz, quien perdió en el balotaje ante el actual jefe de Estado Guillermo Lasso.Fuerza Compromiso Social (FCS) fue promovido por el exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, que estuvo a cargo de esa Cartera durante los primeros meses del gobierno de Lenín Moreno (2017-2021).Espinel fue procesado como autor del delito de lavado de activos y condenado a 10 años de prisión por la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

