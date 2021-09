https://mundo.sputniknews.com/20210917/el-gobierno-de-haiti-justifica-llamadas-del-primer-ministro-con-un-sospechoso-del-magnicidio-1116148133.html

El Gobierno de Haití justifica llamadas del primer ministro con un sospechoso del magnicidio

El Gobierno de Haití justifica llamadas del primer ministro con un sospechoso del magnicidio

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El Gobierno de Haití justificó las llamadas recibidas por el primer ministro Ariel Henry, durante la jornada del asesinato del... 17.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-17T05:46+0000

2021-09-17T05:46+0000

2021-09-17T05:46+0000

américa latina

haití

asesinato del presidente de haití

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1116058972_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_13f89f97b1833f6b814e2f426bcc7932.jpg

"Es difícil, hoy en día, con todas las agitaciones que siguieron, sin remitirse a los registros telefónicos, precisar los nombres de todos los que le llamaron, o incluso la naturaleza de su conversación. Sobre todo porque no podía atender todas las llamadas", afirmó un comunicado de la oficina del primer ministro.El texto asegura que el 7 de julio tras conocerse la noticia, Henry recibió innumerables llamadas de personas preocupadas por su seguridad, y por las medidas que adoptaría la administración para proteger su integridad física. No obstante, insiste en que las conversaciones son personales, y no pueden utilizarse para incriminar a nadie.A finales de agosto, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos reveló en un informe las presuntas conversaciones de Henry y el abogado Joseph Felix Badio, quien es buscado por la policía por sospechas de planificar y dar la orden del magnicidio.Poco después el exfiscal de esta capital, Bed-Ford Claude, solicitó a la compañía telefónica los registros de Henry y determinó que se comunicó en dos ocasiones con el sospechoso, horas después del asesinato.El neurocirujano evadió la audiencia del fiscal y lo despidió junto al ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, en medio del nuevo escándalo que envuelve al Gobierno.Moise murió baleado en su residencia, sin que aparentemente interviniera la guardia de seguridad, mientras los planes de elecciones y referendo constitucional, además de las constantes crisis y manifestaciones, redujeron drásticamente su capital político.

https://mundo.sputniknews.com/20210902/magnicidio-en-haiti-opacado-por-desastres-y-crisis-1115695863.html

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haití, asesinato del presidente de haití