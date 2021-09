https://mundo.sputniknews.com/20210917/el-comercio-entre-moscu-y-america-latina-crece-en-un-54-anual-en-el-primer-semestre-1116148025.html

El comercio entre Moscú y América Latina crece en un 54% anual en el primer semestre

El comercio entre Moscú y América Latina crece en un 54% anual en el primer semestre

MOSCÚ (Sputnik) — El intercambio comercial entre la capital rusa y las naciones de América Latina registró un crecimiento del 54% en el primer semestre de... 17.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-17T05:39+0000

2021-09-17T05:39+0000

2021-09-17T05:39+0000

economía

rusia

comercio

"El comercio de Moscú con los países de América Latina alcanzó los 1.840 millones de dólares en la primera mitad de este año, un 54,4% por encima del respectivo período de 2020 y un 26,6% más que en los primeros seis meses de 2019", comunicó el ayuntamiento.El teniente de alcalde Vladímir Efímov calificó el mercado latinoamericano como uno de los prioritarios para exportaciones no primarias de Moscú. Este apartado en el intercambio de la capital rusa con América Latina se cuadruplicó en el último año, hasta situarse en 212,58 millones de dólares en el primer semestre. En particular, se incrementó la exportación de plásticos, medicamentos envasados, reactivos para diagnósticos y detergentes."Moscú figura entre las diez principales regiones de Rusia que venden productos no primarios a América Latina y ocupa el quinto lugar en el volumen total de las exportaciones. La geografía de ventas abarca 19 países de la región, siendo los compradores principales Argentina, México, Brasil, Nicaragua, Cuba y Perú", precisó Alexandr Prójorov, jefe de Política Industrial y de Inversión del Ayuntamiento de Moscú.El grueso de lo que Moscú exporta a América Latina, según este funcionario, son los bienes industriales, que totalizaron los 200,48 millones de dólares en el primer semestre de este año.

2021

rusia, comercio