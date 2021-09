https://mundo.sputniknews.com/20210917/discuten-jorge-ramos-y-funcionario-de-amlo-por-posicion-de-mexico-ante-cuba-1116168842.html

Discuten Jorge Ramos y funcionario de AMLO por posición de México ante Cuba

El periodista Jorge Ramos y el director del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del gobierno de México discutieron este 17 de septiembre sobre la posición... 17.09.2021, Sputnik Mundo

Mientras que Ramos sostiene que en Cuba se vive una dictadura desde hace décadas que reprime el pensamiento disidente y que impide el ejercicio democrático, el funcionario mexicano aseguró que el respaldo a la Isla por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no desdice la lucha por la democratización, pero enfatiza la necesidad de que Estados Unidos concluya su asedio económico y político contra el sistema político cubano.Jorge Ramos, quien reside en Estados Unidos, estimó que el gobierno mexicano no ejerce la crítica al autoritarismo de Miguel Díaz-Canel, quien participó en el desfile militar del 16 de septiembre por invitación de López Obrador."AMLO pidió el fin del embargo pero no el fin de la dictadura. Cuba, una brutal tiranía de 62 años, no puede ser ejemplo para México", apuntó el colaborador de Univisión."¿Por qué invitar a un dictador como Díaz-Canel a México y no denunciar su brutal represión en julio a disidentes y artistas? El presidente López Obrador debería defender valores democráticos, y no aplaudir y proteger a asesinos y torturadores”, agregó.En tanto, Jenaro Villamil estimó que la posición del gobierno de México busca contribuir a la reconciliación y democratización de la isla, una sociedad dividida entre seguidores y detractores del sistema político operativo en el país desde el triunfo de la revolución en enero de 1959."Ningún embargo económico cambia los regímenes, sean dictadura o no. En 29 ocasiones la Asamblea General de la ONU votó contra esa medida. Hace tres meses fueron 184 votos contra el embargo, sólo Estados Unidos e Israel votaron a favor", recordó Villamil.Villamil agregó que el cambio de régimen en Cuba es un asunto que le corresponde a los cubanos, no a López Obrador, al presidente Biden o a Vladimir Putin."Es un principio esencial de las relaciones entre los Estados: el respeto al derecho ajeno es la paz. El embargo es un asunto internacional", defendió el funcionario federal.

bloqueo económico contra cuba, cuba, estados unidos, méxico