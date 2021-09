https://mundo.sputniknews.com/20210917/dimite-portavoz-del-presidente-de-argentina-cuestionado-por-vicepresidenta-1116181421.html

Dimite portavoz del presidente de Argentina cuestionado por Cristina Kirchner

"Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle mi renuncia indeclinable como secretario de Comunicación y Prensa de la presidencia argentina con la que me honrara el 10 diciembre de 2019", dijo en una carta publicada en las redes sociales.Su renuncia se debe "a la crisis desatada en ĺas últimas horas", por lo que espera que su "alejamiento del cargo contribuya a pacificar" el conflicto desatado entre las dos máximas figuras del Ejecutivo argentino.Alberto Fernández, que mantiene un pulso con la vicepresidenta Cristina Fernández sobre el rumbo del Ejecutivo, se desprende así de uno de sus más fieles colaboradores.El ahora exfuncionario se mostró ofendido por "las malas interpretaciones que hiciera" la vicepresidenta sobre él, que en la víspera lo acusó de realizar operaciones de prensa en su contra."No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político", afirmó el jueves la vicepresidenta en un texto que difundió.En su carta, Biondi dijo considerarse "una pieza de armonía, concordia y tolerancia" en sus funciones y en su relación con los medios de comunicación.Si bien de menor relevancia, el portavoz del presidente argentino se convierte así en la primera figura en salir del Gobierno.Alberto Fernández prepara por estas horas otras salidas del gabinete para imprimir un cambio de gestión a su Ejecutivo, como demandó la vicepresidenta.La crisis gubernamental se desató después de la derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones elecciones primarias que se celebraron el pasado domingo.Tres días después, cinco ministros leales a la vicepresidenta presentaron su renuncia al jefe de Estado, que todavía no se ha pronunciado al respecto.Alberto Fernández advirtió el jueves que la gestión de Gobierno continuaría como él considerase oportuno, al reivindicar su figura presidencial.Su compañera de fórmula para ganar las elecciones generales en 2019 envió una carta por la noche en la que reclamó cambios en el gabinete, reprochó el ajuste fiscal ejecutado por el Gobierno, y demandó un aumento de la inversión pública.Desde entonces no hubo más movimientos, salvo reuniones dentro de la coalición gobernante que mantienen por separado el mandatario, la vicepresidenta y el tercer socio de Gobierno, Sergio Massa.

