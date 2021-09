https://mundo.sputniknews.com/20210917/cuba-y-la-oms-inician-contactos-para-reconocer-validez-de-las-vacunas-cubanas-anti-covid-1116160666.html

Cuba y la OMS inician contactos para reconocer validez de las vacunas cubanas anti-COVID

LA HABANA (Sputnik) — Expertos de Cuba y la Organización Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS) iniciaron los contactos para discutir los resultados de... 17.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-17T14:54+0000

2021-09-17T14:54+0000

2021-09-17T14:54+0000

américa latina

cuba

salud

organización mundial de salud (oms)

vacunación contra el covid-19

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1110020394_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3209e3d2b70aea0c81460b815dbf0755.jpg

"El primer intercambio oficial entre expertos cubanos y de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS) tuvo lugar el 16 de septiembre, en formato virtual, para tratar los temas relacionados con las vacunas desarrolladas en nuestro país contra la enfermedad provocada por el SARS-COV-2", destaca el periódico local Granma en su edición de este 17 de septiembre.El encuentro estuvo presidido por la doctora Mariangela Simao, subdirectora general de la OMS para el Acceso a Medicinas, Vacunas y Farmacéuticos, y participaron científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y del Instituto Finlay de Vacunas (IFV).También participó el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien reconoció "el esfuerzo y los resultados de una nación como Cuba en el desarrollo de vacunas contra la COVID-19".Los científicos cubanos presentaron los resultados logrados por las vacunas anti-COVID desarrolladas en la isla, y se acordaron los próximos pasos para dar continuidad al proceso iniciado junto a la OMS/OPS, confirmó el grupo empresarial BioCubaFarma.Por su parte, el doctor Eulogio Pimentel Vázquez, vicepresidente de BioCubaFarma, reiteró el interés de las instituciones cubanas involucradas en estos desarrollos científicos en compartir con expertos internacionales los resultados, además, del actual proceso de publicación en revistas internacionales arbitradas por especialistas de alta calificación, subraya el texto de Granma.Desarrollo de vacunas en CubaA pocos meses de declararse la pandemia de COVID-19, el Gobierno cubano convocó a la comunidad científica en la isla, específicamente a los desarrolladores de fármacos inmunizantes, entre ellos el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), en cooperación con el Centro de Inmunología Molecular y el Centro Nacional de Biopreparados, entre otras instituciones, a emprender una carrera contra reloj para lograr el desarrollo de vacunas propias.De este empeño salieron cinco candidatos vacunales —Soberana 01, Soberana 02 y Soberana Plus, del IFV; y Abdala y Mambisa, del CIGB—, que se incorporaron inmediatamente a los estudios y ensayos clínicos, primero en animales y después en humanos, bajo el control sanitario establecido.De ellos, Abdala consiguió superar las tres fases de estudios clínicos, y recibió la aprobación para su uso de emergencia el 9 de julio pasado, por el Centro de Control Estatal de Medicamentos y Equipos Médicos (Cecmed).Unos días después, el 20 de agosto, el Cecmed aprobó también el empleo de las vacunas Soberana 02 en dos dosis y una tercera de Soberana Plus, al tener cuenta que exhiben un 91,2% de eficacia, según sus desarrolladores.El pasado 4 de septiembre, también se autorizó el uso de emergencia de la vacunas cubana Soberana 02 en niños de dos a 18 años de edad, convirtiéndose la isla en el primer país del mundo en iniciar una campaña de vacunación masiva de niños contra esta enfermedad.De acuerdo a información ofrecida por el Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla, al cierre del 15 de septiembre se acumulan en el país 17.220.087 dosis administradas con las vacunas cubanas Soberana 02, Soberana Plus y Abdala.Hasta la fecha, 7.461.666 personas (66% de la población) han recibido al menos una dosis de una de estas vacunas cubanas, de ellas 5.302.545 (47%) ya tienen segunda dosis, y 4.444.521 personas (39%), ya completaron el ciclo de tres vacunas.

cuba

2021

cuba, salud, organización mundial de salud (oms), vacunación contra el covid-19