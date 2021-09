https://mundo.sputniknews.com/20210917/corte-constitucional-de-colombia-otorga-personeria-juridica-a-movimiento-opositor-de-petro-1116159737.html

Corte Constitucional de Colombia otorga personería jurídica a movimiento opositor de Petro

Corte Constitucional de Colombia otorga personería jurídica a movimiento opositor de Petro

"La Corte Constitucional ordena al Consejo Nacional Electoral reconocer la personería jurídica al movimiento Colombia Humana", dijo la institución en un comunicado enviado este 17 de septiembre, sobre la decisión que tuvo lugar el 16 de septiembre, respecto a la ponencia del magistrado Alejandro Linares.La petición de personería jurídica para el movimiento Colombia Humana que había hecho el actual senador, había sido rechazada previamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que Petro había obtenido más de ocho millones de votos en la pasada contienda presidencial, contra el actual mandatario de los colombianos, Iván Duque.Petro, excandidato presidencial, exalcalde de Bogotá y exguerrillero del extinto grupo armado M-19, es uno de los claros postulantes a las elecciones presidenciales de Colombia en 2022. El Estatuto de Oposición de Colombia contempla que los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, que hayan quedado en segundo lugar después del ganador, puedan obtener una curul en el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.En su momento, el CNE consideró, sin embargo, que la personería jurídica no se le podía otorgar al movimiento de Petro, al basarse “en una participación en elecciones a la Presidencia de la República, más no en elecciones al Congreso”, recordó la Corte.No obstante, para el tribunal, “existe un vacío en el acceso a la personería jurídica, para aquellos casos en que candidatos independientes que participan en las elecciones a la Presidencia de la República, inscritos por grupos significativos de ciudadanos”.Con el reconocimiento de personería jurídica, Colombia Humana podrá presentar candidatos por su cuenta (y no necesariamente en alianza con otras colectividades, como venía haciendo), obtener financiación estatal, entre otros beneficios.

