https://mundo.sputniknews.com/20210917/compras-por-internet-te-contamos-por-que-se-encarecieron-los-envios-1116173680.html

¿Compras por internet? Te contamos por qué se encarecieron los envíos

¿Compras por internet? Te contamos por qué se encarecieron los envíos

Compras por internet y productos importados pasan por un momento de alza de precios debido al encarecimiento de uno de sus factores más importantes: el transporte marítimo de contenedores.

2021-09-17T22:15+0000

2021-09-17T22:15+0000

2021-09-17T22:15+0000

contante y sonante

crisis económica

comercio

comercio exterior

puerto

buques

mar

carguero

comercio internacional

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1116173600_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_21ded012da09a82b58d3696b47086637.jpg

¿Compras por internet? Te contamos por qué se encarecieron los envíos Compras por internet y productos importados pasan por un momento de alza de precios debido al encarecimiento de uno de sus factores más importantes: el transporte marítimo de contenedores. Sputnik consultó sobre el tema a la especialista venezolana en derecho marítimo y en comercio marítimo internacional, Jeannette Pérez.

El mercado marítimo de comercio a través de contenedores pasa por una tormenta perfecta. El aumento de las compras por internet, la falta de personal, las restricciones para el cambio de tripulación debido a la pandemia de COVID-19, la alta concentración del mercado y el colapso de los puertos forman parte del combo que generó el aumento de los precios de los fletes en todo el planeta.Esta forma de transporte es responsable por el traslado del 84% de las mercancías que se mueven en el mundo, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Por esto, su efecto en los precios de los productos para el consumidor final es cada vez más evidente.Según explicó a Sputnik la especialista venezolana en Derecho Marítimo y en Comercio Marítimo Internacional, Jeannette Pérez, la crítica situación se vio agravada por el encallamiento del carguero Ever Given en el canal de Suez. Desde entonces, los atrasos en la entrega de productos no solo no lograron solucionarse sino que empeoraron."Esto es como consecuencia de una demanda abrumadora y de que los puertos sobrepasaron su capacidad. El consenso de todos aquellos que participan en estas operaciones pasa a ser fundamental, a fin de equilibrar progresivamente la demanda y adaptarse a los nuevos patrones de consumo", concluyó Pérez.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

crisis económica, comercio, comercio exterior, puerto, buques, mar, carguero, comercio internacional, pandemia de coronavirus, аудио