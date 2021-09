https://mundo.sputniknews.com/20210916/viene-una-nueva-filomena-el-meteorologo-espanol-de-14-anos-que-sabe-que-tiempo-hara-en-2022-1116124806.html

"Viene una nueva Filomena": el meteorólogo español de 14 años que sabe qué tiempo hará en 2022

"Viene una nueva Filomena": el meteorólogo español de 14 años que sabe qué tiempo hará en 2022

Jorge Rey pronosticó la tremenda nevada que sepultó Madrid en 2021. Lo adivinó con la ancestral técnica de las cabañuelas. El joven ya ha compartido los... 16.09.2021, Sputnik Mundo

La borrasca Filomena sorprendió a la mayor parte de España. Madrid no es una ciudad que acostumbra a ver nieve y quedó completamente colapsada por un grueso manto blanco. Un escenario invernal que se expandió por las llanuras de casi toda la Meseta, teñidas de precipitación. La situación la avisó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) días antes de que sucediera. Así lo reflejaba el análisis de sus mapas y estadísticas. Jorge Rey supo que se avecinaban fuertes nevadas con medio año de antelación.Desde sus años de infancia le atraía la naturaleza. "De pequeño quería ser granjero", ríe. Pero, no solo disfrutaba de ella, también le interesaba observarla y analizarla. En su intento de comprender su funcionamiento, Rey se acercó al mundo de la meteorología. El programa del tiempo se convirtió en su espacio favorito de la televisión. "Me encantaba ver los mapas de isobaras", confiesa el meteorólogo a Sputnik Mundo.Su pasión se transformó en ocupación. A la edad de siete años se mudó con su familia a Monasterio de Rodilla, una pequeña localidad burgalesa a 15 minutos de la capital provincial. Allí no hay tráfico. Difícil es que el asfalto predomine en un lugar de poco más de 100 habitantes. El campo rodea la población y por ende la naturaleza explota a apenas unos metros de las viviendas de piedra y ladrillo. Un entorno ideal para Rey. Para explorar el ecosistema y continuar con su afición por los caprichos de la climatología. En su nuevo hogar, con tan solo nueve años, comenzó a predecir el tiempo con el método de las cabañuelas. A los 14, todavía lo emplea.Rey aprendió esta técnica ancestral de la mano de Rafa, un pastor jubilado de la zona. Su maestro enseñó al joven cómo observar la naturaleza para predecir el comportamiento de los cielos. "Me ha contado de todo. Desde sus vivencias en el campo hasta elementos de la sabiduría popular. Un conocimiento que ha adquirido de sus mayores de aquel entonces y también por la propia experiencia. Gracias a él, descubrí muchas cosas sobre las cabañuelas. Con el paso de los años yo he ido mejorando el método y añadiendo innovaciones para perfeccionarlo", relata el burgalés.Las cabañuelas es una forma de predecir el tiempo a largo plazo. En concreto, sirve para desvelar los fenómenos que ocurrirán en cada mes del mismo año o siguiente. Para ello, hay que observar los cambios meteorológicos ocurridos en los 12, 18 o 24 primeros días de enero o agosto. "Es un método no científico, pero que lleva en funcionamiento desde hace milenios. Eso sí, al recolectar los datos de un único sitio, las cabañuelas solo son efectivas para ese lugar. Por ejemplo, mi análisis es de Burgos, por lo que solo puedo conocer el tiempo que va a hacer en Castilla y León. Tal vez, puede servir de indicador para alguna comunidad autónoma cercana como Madrid o Castilla-La Mancha", explica Rey.El joven se centra en los primeros 24 días de agosto. A partir del 1, Rey apunta todo lo que observa. Nada más levantarse de la cama, se fija en el amanecer. Al salir al jardín para desayunar comprueba la humedad en la mañana. Durante el resto de la jornada, anota las tormentas que se producen o las temperaturas máximas y mínimas. Incluso, el agua que se acumula bajo las piedras. También pone su atención en el vuelo de las aves. Es importante saber si estas planean con altura o a ras de suelo. Una serie de innumerable variables que después se han de analizar para sacar una conclusión.¿Qué tiempo va a hacer en 2022?Rey asegura que las cabañuelas requieren dedicación y equivocación. "No basta solo con interpretar una de las tablas que puedes encontrar por internet. Hay que probar, experimentar y errar mucho para poder comprender bien el método. Son años y años de esfuerzo", asevera. Con su técnica, predijo la llegada de la heladora Filomena. "Aposté con mi familia que en enero de 2021 iba a nevar en Madrid. La mitad dijo que sí y la otra mitad que no. Al final mira lo que pasó", comenta divertido.Las porras se pueden volver a organizar. El joven meteorólogo ha publicado en su página web sus predicciones para 2022. El año empieza igual que el 2021: con nieve. "El invierno será duro y la segunda quincena de enero tendremos un episodio de fuertes nevadas. Se puede decir que vendrá una nueva Filomena", destaca. Las precipitaciones continuarán en febrero y marzo, a excepción de la primera mitad del tercer mes, cuando se alcancen temperaturas primaverales. Las primeras quincenas de abril y mayo serán lluviosas, mientras que las segundas tendrán un tiempo más estable, aunque con posibilidad de heladas.El verano llegará con un junio estable, caluroso y algo ventoso. Pero, no será un estío tranquilo. "Será inestable y con temperaturas suaves para la época del año", indica Rey. El viento y la lluvia tendrán su momento en julio y agosto. La situación se estirará en septiembre y principios de octubre, periodos algo turbulentos. A finales del décimo mes volverá la estabilidad que se estirará en noviembre y diciembre. "No digo que a finales de año vaya a haber temperaturas de 30 grados, pero sí que serán agradables para ser el comienzo del invierno", apunta el burgalés.Esta es la predicción de Rey para el 2022. Su acierto con Filomena ha hecho que no solo los internautas se interesen en lo que tiene que decir la naturaleza acerca de la climatología. "La verdad es que me ha contactado bastante gente por redes sociales para que les indique el tiempo. Incluso algún ayuntamiento me ha buscado para colaborar e ir a sus estaciones meteorológicas para poder contar con mejores datos. Me ayudaría mucho para conocer los efectos del cambio climático en la zona", verbaliza.Rey acaba de comenzar 4.º de la ESO. En su mente está dedicarse profesionalmente al mundo de la meteorología. Sea por el camino del grado de Física o Geografía. "Me veo en la radio o la televisión", puntualiza. De momento, se centra en su blog y dar el tiempo en la emisora Radio Espinosa Merindades. Y, por supuesto, en las cabañuelas. Un método en el que la sencillez se impone a la complejidad tecnológica. Simplemente hay que escuchar a la naturaleza. "Hasta que no lo ves, no te lo crees", sentencia el joven meteorólogo.

