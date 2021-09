https://mundo.sputniknews.com/20210916/venezuela-afirma-que-cumple-con-lucha-contra-el-narcotrafico-y-repudia-acusacion-de-eeuu-1116126310.html

Venezuela afirma que cumple con lucha contra el narcotráfico y repudia acusación de EEUU

"Venezuela cumple estrictamente con lo establecido en las convenciones de fiscalización internacional de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Nuestro país es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como país libre de cultivos ilícitos, gracias al trabajo permanente de los cuerpos de seguridad", indica un comunicado de la cancillería publicado en su portal web. Esta reacción se produjo luego de que el Gobierno de Joe Biden señaló a varios países de América Latina entre las principales naciones de tránsito de drogas ilícitas, y acusó a Venezuela y Bolivia de no cumplir con sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico.Las autoridades venezolanas rechazaron "energéticamente" que ese país intente erigirse como una policía supranacional, lo que calificaron como una práctica "irríta e ilegítima" de Estados Unidos.En tal sentido, Venezuela reiteró que desarrolla políticas preventivas y que está dispuesta a una cooperación coordinada para la lucha antidroga con otras naciones de la región, aunque solo si esta se basa en los principios de la soberanía y el multilateralismo.

