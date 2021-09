https://mundo.sputniknews.com/20210916/trabajadores-ecuatorianos-se-movilizan-en-rechazo-a-proyecto-de-nueva-ley-laboral-1116112336.html

Trabajadores ecuatorianos se movilizan en rechazo a proyecto de nueva ley laboral

QUITO (Spputnik) — Trabajadores y diversas organizaciones sociales de Ecuador realizaron en Quito una marcha en rechazo al proyecto de ley laboral, que el... 16.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

"Si bien aún no se conoce el contenido de la nueva Ley de Oportunidades (laboral), al parecer únicamente traerá beneficios para los empresarios que buscan legalizar —a través de esta ley— 17 tipos de contratos precarios que existen en el país", dijo el vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor organización sindical de Ecuador, José Villavicencio a periodistas.La marcha, organizada por el FUT, con apoyo de varias organizaciones sociales, partió del tradicional Parque de El Ejido, en el centro de Quito, hacia la Plaza de Santo Domingo, en el casco colonial.Banderas rojas y blancas, consignas y cánticos como "Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina" y "únete pueblo, únete a luchar contra este Gobierno antipopular", fueron la tónica durante toda la marcha."Yo protesto por la situación actual: no hay trabajo, todo está caro, la subida del precio de la gasolina hace subir todo", dijo a Sputnik Juan Valarezo, un carpintero de 47 años que se queja de la falta de oportunidades laborales en el país en el que, según datos oficiales, siete de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar están subempleados, no tienen empleo o tienen empleos inadecuados, sin prestaciones sociales.Según el Ejecutivo, la ley buscará promover la inversión extranjera, combatir la informalidad, facilitar la contratación, sobre todo de jóvenes, disminuir las brechas de género y discriminación laboral, entre otros aspectos."Tengo un hijo de 25 años, que se graduó de arquitecto hace dos y no consigue ningún empleo, esto no puede continuar así", dijo la ciudadana María Brito, quien si bien no se unió a la marcha, la miraba desde una tienda ubicada en frente del Parque El Ejido.Brito no está segura de oponerse a la ley laboral que el Ejecutivo enviará al Congreso, pues dice "quién sabe si eso ayude de verdad a los que no tienen trabajo, que son miles".Controvertida leyLas organizaciones sindicales y sociales se oponen a la Ley Laboral ya que dicen que contribuirá a la precarización y pérdida de derechos adquiridos.Villavicencio dijo que las organizaciones sociales han remitido varios oficios para solicitar diálogos con el presidente Guillermo Lasso, pero no han tenido respuesta; sin embargo, se mostró abierto ante la posibilidad de conversar.Mientras tanto, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas (Fentragadepa), José Chusín, reclamó por los despedidos de trabajadores tanto del sector público como privado.La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se sumó a la movilización y advirtió que las organizaciones sociales podrían ir a un gran paro nacional si sus pedidos no son atendidos.El titular de esa organización, Leonidas Iza, dijo que los trabajadores del campo y la ciudad no tienen otra opción que continuar en la lucha ante la decisión de Lasso de mantener las políticas implementadas por su antecesor, Lenín Moreno (2017-2021).El líder del movimiento indígena recordó que las protestas que durante cerca de 112 días afectaron a Ecuador y produjeron millonarias pérdidas económicas al país se produjeron a raíz de la liberación del precio de los carburantes.Según el Gobierno, el próximo 27 de septiembre estaría listo el mecanismo para focalizar el subsidio al diésel únicamente para el transporte público.En horas de la mañana del 15 de septiembre, al inicio de las jornadas de movilizaciones, gremios de arroceros y bananeros cerraron varias vías en diferentes provincias del país como protesta por los bajos precios de sus productos.En algunos lugares se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, ante lo cual la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Gobierno garantizar el derecho a la protesta ciudadana.Lasso criticó las protestas a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter.El presidente cerró su mensaje asegurando que "el bienestar de los ecuatorianos es lo PRIMERO".

ecuador

ecuador