https://mundo.sputniknews.com/20210916/tension-nacional-por-el-control-del-pp-de-madrid-no-es-una-guerra-interna-es-un-asalto-al-poder-1116123403.html

Tensión nacional por el control del PP de Madrid: "No es una guerra interna, es un asalto al poder"

Tensión nacional por el control del PP de Madrid: "No es una guerra interna, es un asalto al poder"

Una pugna en torno al control del aparato del partido en la Comunidad de Madrid en la antesala de la convención nacional revela tensiones entre el Comité... 16.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-16T16:29+0000

2021-09-16T16:29+0000

2021-09-16T16:29+0000

españa

partido popular de españa

esperanza aguirre

jorge verstrynge

congreso

pablo casado

isabel díaz ayuso

la comunidad de madrid

opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1109825234_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_6876c021fd4c9c03f44fce74c6d09cc6.jpg

A falta de un par de semanas para la convención nacional del Partido Popular, evento donde Pablo Casado buscará reforzar su estrategia de oposición parala segunda parte de la legislatura, las tensiones derivadas del anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de presentar su candidatura a presidir el partido en Madrid, están enrareciendo el ambiente de cara a la gran cita interna de la formación conservadora y también visibilizando una pugna por su futuro control.Presidido por una gestora desde que en abril de 2018 Cristina Cifuentes dimitiera de su cargo, el control por el PP madrileño ha desatado una especie de guerra interna cuyo alcance afecta a la dirección nacional del partido. Todavía sin convocar, aunque en teoría previsto para la primavera de 2022, el congreso que definirá quién dirigirá el partido en Madrid enfrenta de una parte a Díaz Ayuso y de otra a los teóricos candidatos del aparato nacional del PP, una de cuyas cabezas visibles es el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Los analistas intuyen que la tensión afecta al futuro del presidente del partido, Pablo Casado, quien ha rechazado las pretensiones de Ayuso para adelantar el congreso regional.El deseo de Ayuso de adelantar el congreso del PP madrileño obedece en teoría a la necesidad de preparar cuanto antes las elecciones autonómicas y municipales de 2021 y poder así determinar los candidatos. Pero tal deseo causa malestar en la dirección nacional, al entender que el debate daña a los intereses del partido, volcado en la preparación de la convención nacional del 2 y 3 de octubre que deberá arropar a Pablo Casado como líder indiscutible de la organización y candidato a la presidencia del Gobierno de España en un momento en que las encuestas le son favorables.Y la entrevista concedida al diario El Mundo por la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que expresó su apoyo a Ayuso al tiempo que calificaba de "niñatos" y "chiquilicuatres" a quien desde la sede nacional del partido apoye a otras opciones, no ha ayudado a limar tensiones.Moviendo la silla al jefeA diferencia de todas las comunidades que gobierna, donde el presidente autonómico es también el líder regional del partido, Madrid representa una excepción para el PP. Allí Pío García-Escudero y Ana Camins dirigen una gestora. Y el alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida, que es también el portavoz nacional del partido, representa otro polo de poder, más aún cuando Pablo Casado le ha situado en la carrera por el congreso regional madrileño, evitando así apoyar expresamente a Ayuso.El protagonismo de Isabel Díaz Ayuso es creciente, es una presidenta autonómica que no duda en hacer declaraciones en clave nacional aprovechando su tirón popular, especialmente tras su impactante victoria en mayo en las elecciones regionales madrileñas. En esta situación, se podría pensar que en el seno del principal partido de la oposición española se ha desatado un enfrentamiento más o menos soterrado por el control del mismo. La persona a la que alude Verstrynge es el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, el hombre que a partir de 1996 ejerció de facto la portavocía del primer Gobierno de José María Aznar, la cual abandonó por razones confusas en 1998. "Es inclasificable, lo conozco bien. Va a su aire y va a tomarse la revancha". Más conocido periodísticamente por el acrónimo de su nombre y apellido (MAR), Miguel Ángel Rodríguez es quien diseñó la última campaña electoral de la presidenta madrileña. "Es él quien mueve a Ayuso, porque ella no tiene capacidad de movimiento de por sí, no es una persona inteligente. Él fue quien dirigió su campaña electoral", afirma Verstrynge.Moviendo los hilosEs MAR quien "mueve los hilos" en esta situación, asegura Jorge Verstrynge. E ilustra tal aseveración con una anécdota ocurrida en la noche del 4 de mayo en el balcón de la sede central del PP en la calle Génova de Madrid, ante una muchedumbre congregada en las inmediaciones deseosa de festejar el triunfo de los populares. "Cuando el PP ganó las elecciones en Madrid, Miguel Ángel Rodríguez le dijo a Ayuso: 'Sal al balcón, pero solo tú'. Es decir, le aconsejó que no saliera junto a Casado y al alcalde. Al final salieron todos, pero esa recomendación es muy interesante".A juicio de este veterano politólogo, las elecciones madrileñas del 4 de mayo solo fueron "la primera fase" de un plan trazado por MAR. "La fase segunda, que es la que se está desarrollando ahora, es que Ayuso se haga con la presidencia regional del PP. Y la tercera consistirá en competir por la presidencia nacional", explica. "Pero en Génova no son imbéciles y han visto venir la jugada; saben que los siguientes serán ellos".El día 15, el alcalde de Madrid, si bien apostó por mantener los plazos de cara a la celebración del congreso regional, confesó a los medios estar "harto" del revuelo mediático por las tiranteces suscitadas y evitó confirmar si presentará su candidatura a la Presidencia del PP regional. Es decir, pareció entablar una especie de tregua unilateral en todo este asunto. "Una forma de que Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez ganen, pasa por eliminar a Almeida", recuerda Verstrynge, que subraya la incomodidad de su posición en tanto que posible candidato "de parte" del Comité Ejecutivo Nacional del partido", objeto de las críticas de Esperanza Aguirre.Un tiro en el pieCabe preguntarse si la escenificación de este enfrentamiento intrapartidista es oportuna ante el espaldarazo demoscópico de las encuestas electorales, a excepción de la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un organismo público. ¿No es, como se dice, pegarse un tiro en el pie?"En realidad no están tan fuertes en las encuestas", matiza Verstrynge, que apunta a otra clave que podría explicar esta pugna abierta en el PP. "Digamos que hasta ahora Ayuso ha gozado de la benevolencia de la dirección del partido en Génova. Pero se ve clarísimamente que eso ya se ha acabado, porque el dúo Ayuso-Rodríguez se ha pasado de listo, sobre todo de velocidad". "Se precipitan por no esperar al congreso del partido en Madrid e ir planteando ya que ella es candidata. Porque si ella es candidata, significa que Almeida no lo será".Las asperezas son evidentes y Ayuso ha llegado a declarar que, al igual que los expresidentes Aznar y Rajoy, no acudirá a la convención nacional del partido en Valencia el 2 y 3 de octubre. En el caso de ella, por un viaje a EEUU. "Ella no tiene capacidad para preparar un viaje a EEUU. No tiene ni los medios ni las influencias, pero Miguel Ángel Rodríguez, sí", sostiene Verstrynge.¿De la región a la nación?Isabel Díaz Ayuso no suele circunscribir sus declaraciones al ámbito autonómico, creando situaciones en directa competencia con los líderes nacionales de su partido. El día 15, por ejemplo, durante un acto organizado por la compañía IBM al que asistió, acabó efectuando comentarios de ámbito estatal a cuenta de la mesa de diálogo en Cataluña instituida por el Gobierno de la nación y los líderes catalanes.En opinión de Jorge Verstrynge, este tipo de declaraciones son parte de la estrategia que sigue. "Y más que de Ayuso, de Miguel Ángel Rodríguez, que la teledirige". Verstrynge no cree que la expresidenta Esperanza Aguirre suponga problema alguno para la actual dirección nacional del PP, cuyo secretario general, Teodoro García Egea, ha llegado a recriminarle los daños al partido en los últimos años. "Lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción", le dijo.

https://mundo.sputniknews.com/20210630/ayuso-pone-a-toni-canto-al-frente-de-la-oficina-del-espanol-de-madrid-y-twitter-se-les-echa-encima-1113670285.html

https://mundo.sputniknews.com/20210901/las-redes-sociales-viralizan-en-espana-el-consejo-de-ministros-de-fantasia-de-pablo-casado-1115650947.html

la comunidad de madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

partido popular de españa, esperanza aguirre, jorge verstrynge, congreso, pablo casado, isabel díaz ayuso, la comunidad de madrid, opinión y análisis