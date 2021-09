https://mundo.sputniknews.com/20210916/rusia-concluye-con-exito-las-pruebas-de-un-combustible-nuclear-del-futuro-1116125920.html

Rusia concluye con éxito las pruebas de un combustible nuclear 'del futuro'

MOSCÚ (Sputnik) — Los especialistas rusos del sector de energía nuclear completaron con éxito las pruebas de el combustible nuclear REMIX (mezcla regenerada)...

"Las pruebas del combustible innovador concluyeron con éxito en la central nuclear de Balakovskaya [provincia de Sarátov]", dijo Yuri Rizhkov, el ingeniero jefe adjunto de la empresa de combustibles nucleares TVEL de la corporación rusa de energía nuclear Rosatom, citado en el comunicado.Se destaca que los elementos combustibles del reactor VVER-1000 (siglas VVER o WWER hacen referencia a un reactor nuclear de agua presurizada, PWR por sus siglas en inglés) incluían asimismo elementos combustibles experimentales con el combustible REMIX.El experimento se llevó a cabo en el grupo generador número 3 de la central de Balakovskaya y duró unos cinco años, detalla el comunicado.El combustible REMIX permitirá reducir el uso del uranio natural en el sector de la energía atómica y reutilizar los componentes del combustible ya irradiado.La principal ventaja del ciclo del combustible nuclear cerrado consiste en la posibilidad de usar el plutonio que se forma en los reactores durante la irradiación del uranio-238.

