Primer ministro de Haití reemplaza a dos altos cargos de su Gobierno

Primer ministro de Haití reemplaza a dos altos cargos de su Gobierno

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El primer ministro de Haití, Ariel Henry, nombró a Josué Pierre Louis como nuevo secretario del Consejo de Ministros, mientras que... 16.09.2021, Sputnik Mundo

Los cambios se oficializaron tras la publicación de la ordenanza, en la cual Henry también renovó el estado de emergencia por un periodo de un mes para los departamentos del sur, afectados por el terremoto de magnitud 7,2 que mató a 2.248 personas e hirió a más de 12.700.El 15 de septiembre el hasta entonces secretario del Consejo de Ministros, Renald Lubérice, presentó su carta de dimisión, alegando no poder permanecer bajo la dirección de una persona acusada en el asesinato del presidente Jovenel Moïse y que no tiene intenciones de cooperar con la justicia.Las contundentes declaraciones llegan después de una serie de intercambios hostiles entre Lubérice y Henry, y los rumores de la revocación del ahora exfuncionario por parte del primer ministro.Por su parte, el extitular de Justicia Rockefeller Vincent dirigió recientemente una correspondencia a la Policía, para reforzar la seguridad del exfiscal Bed-Ford Claude, quien había sugerido las implicaciones del jefe de Gobierno en el magnicidio.Moise murió baleado en su residencia el 7 de julio, presuntamente a manos de un comando armado integrado por colombianos, muchos de ellos exmilitares del ejército, y la investigación ha avanzado de manera cauta.Tras el arresto de unas 40 personas a finales de julio, las autoridades no informaron de nuevas estrategias en la indagación, mientras los suramericanos apresados denunciaron se objeto de violencia y tortura.

