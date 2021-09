Oliver Stone: "Si no fuera por Putin, Rusia se habría convertido en un vasallo de EEUU"

"¿Por qué no pueden parar? Porque hay mucho dinero en juego. Dinero y ofertas. No se trata de Rusia. Si no existiera Rusia, se encontraría otro enemigo", señaló a tiempo de sugerir que ambos países podrían cooperar en muchos ámbitos, por ejemplo, en la lucha contra el COVID-19 o en la producción de "energía limpia".