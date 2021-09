https://mundo.sputniknews.com/20210916/la-espectacular-transformacion-de-dubai-para-la-expo-2020-1116127416.html

La espectacular transformación de Dubái para la Expo 2020

A lo largo de los últimos cinco años un desierto en Dubái fue sometido a cambios increíbles para hacer de la ciudad emiratí el escenario de la venidera... 16.09.2021, Sputnik Mundo

Del 1 de octubre de 2021 al 1 de marzo de 2022, Dubái celebrará la primera Exposición Universal en un país de Oriente Medio. Para ello, la urbe pasó por una transformación a larga escala, como muestran unas instantáneas del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái.Una de las fotografías, tomada en 2016, muestra al jeque en el sitio de la Expo Dubái que, en ese momento, no era más que un enorme desierto. La segunda imagen, tomada a un mes de la apertura del evento, se ve al político mirando a la gigantesca estructura construída especialmente para la exposición.En la segunda instantánea, el político se encuentra en lo alto de la torre de observación Garden in the Sky de 55 metros, la cual proporciona vistas panorámicas de todo lo que la Expo tiene para ofrecer. En la imagen se puede ver el ya icónico Al Wasl Dome, la superficie de proyección de 360 grados más grande del mundo.El vicepresidente visitó el sitio para inspeccionar los preparativos finales para el evento. Al final del recorrido, declaró que los Emiratos Árabes Unidos están listos para dar la bienvenida al mundo a la primera exposición mundial de la región.Los billetes para la Expo Dubái 2020 ya están a la venta en la web oficial del evento. Cuestan desde 27,42 dólares para un día de acceso, hasta poco más de 500 dólares para un billete premium para los seis meses de la exposición.

