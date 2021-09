https://mundo.sputniknews.com/20210916/juzgado-libanes-decide-arrestar-a-un-exministro-por-explosion-en-el-puerto-de-beirut-1116118070.html

Juzgado libanés decide arrestar a un exministro por explosión en el puerto de Beirut

Juzgado libanés decide arrestar a un exministro por explosión en el puerto de Beirut

BEIRUT (Sputnik) — El juez que encabeza la investigación de la explosión del año pasado en el puerto de Beirut, Tarek Bitar, ha expedido una orden de arresto... 16.09.2021, Sputnik Mundo

"La orden de arresto del exministro de Obras Públicas Yusuf Finyanus, en relación con la explosión en el puerto de Beirut, se expidió en ausencia de éste en la sala del juzgado", comunicó el canal de televisión libanés El Yadida.Al menos 280 personas murieron y más de 6.000 resultaron heridas después de que 2.750 toneladas de nitrato de amonio, almacenadas de forma inadecuada desde 2014 en el puerto de Beirut, detonaran el 4 de agosto de 2020.La capital del Líbano fue declarada zona de desastre.Hasta la fecha no se han podido esclarecer todas las circunstancias de lo sucedido, ni identificar a los responsables.Los organismos competentes no descartan la posibilidad de que la tragedia haya sucedido como resultado de un acto premeditado, y no de una actitud negligente, según dice la versión oficial preliminar.

