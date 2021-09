https://mundo.sputniknews.com/20210916/el-presidente-arce-destaca-los-logros-economicos-de-bolivia-en-el-dia-de-cochabamba-1116110807.html

El presidente Arce destaca los logros económicos de Bolivia en el Día de Cochabamba

El presidente Arce destaca los logros económicos de Bolivia en el Día de Cochabamba

El Gobierno de Bolivia acompañó la celebración de la fecha departamental con entregas de obras para los barrios de la ciudad y también para comunidades... 16.09.2021, Sputnik Mundo

En el mes de Cochabamba, el presidente Luis Arce recorrió el departamento para entregar obras como escuelas, redes de gas y sistemas de riego para comunidades campesinas."Existen signos muy importantes de crecimiento económico. El desempleo está cayendo en todo el país. Sin embargo no estamos contentos, hermanos. Tenemos que volver a los signos económicos donde prácticamente era nulo el desempleo en nuestras grandes ciudades", dijo el presidente durante una entrega de obras en esta ciudad.En Cochabamba "proyectamos incrementar la productividad, diversificar la producción y la industrialización. En estos días hemos visitado diversos municipios y comunidades entregando obras de riego, de equipamiento y de apoyo a la producción", informó el presidente."Cochabambinos y cochabambinas debemos acompañar al Gobierno a encaminar las políticas económicas para ver a nuestro país liberado, industrializado y con justicia social", arengó Arce.En este sentido, aseguró que "la recuperación de nuestra economía no sería posible sin la recuperación de nuestra soberanía política. Gracias al apoyo de ustedes, a la lucha de nuestro pueblo".211 años de camino hacia la liberaciónEste 14 de septiembre, en Cochabamba se cumplieron 211 años del grito libertario que llevó al país a liberarse del yugo español. Para conmemorar esta fecha, el presidente inauguró las escuelas Octavio Campero, Bartolina Sisa y Sebastián Pagador, en la zona sur de la ciudad.Arce comentó que la construcción de estas escuelas se había iniciado en 2019, pero "el Gobierno golpista las paró, no pagó, y nosotros, como Gobierno nacional, y gracias al voto consciente de nuestra población y gracias a ustedes, hermanas y hermanos de la zona sur [de Cochabamba], recuperamos la democracia en octubre pasado". Entonces se reanudaron las obras.También remarcó que desde su asunción como presidente, la tasa de desempleo se redujo del 11% al 6%: "De cada 100 personas, 11 no tenían empleo. Ahora hay solo seis de cada 100, pero no estamos satisfechos con ello y por eso tenemos que bajar aún más este índice", sostuvo Arce.Destacó que la recuperación económica continúa. "Estamos saliendo del fondo de esa crisis profunda que nos habían dejado los golpistas", dijo el presidente.El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, indicó que la economía de Bolivia creció en un 8,7% a junio de 2021, según datos del Índice Global de Actividad Económica (IGAE).El ministro sostuvo que el crecimiento económico estuvo liderado por la minería, que aumentó en un 52,4%. La construcción creció en un 32,8%. Transporte y almacenamiento en un 22,6%. Hidrocarburos 14,8%; la industria manufacturera 10,7%; los servicios de electricidad, gas y agua un 9,6%; y el comercio 9,1%.Reconocimiento a quienes luchan por la democraciaEn esta fecha, la Asamblea Legislativa Departamental condecoró a varias organizaciones sociales por su trayectoria y trabajo a favor de la población. La diputada Olivia Guachalla Yupanqui, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo a Sputnik que "se ha hecho un reconocimiento a distintas instituciones y organizaciones que luchan por el cumplimiento de los derechos fundamentales".Guachalla contó que se reconoció el trabajo de las federaciones de campesinos y de campesinas de Cochabamba, a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, a organizaciones de jóvenes y de mujeres "que luchan por los derechos de las mujeres, por los derechos de las juventudes. También destacamos el trabajo de líderes que realmente han contribuido a la zona sur de Cochabamba".La zona sur de la ciudad, de donde es esta diputada, es el barrio de las y los trabajadores de Cochabamba. Durante los tiempos del Gobierno de facto (2019-2020) sus vecinos encabezaron varias protestas contra la entonces presidenta Jeanine Áñez, hoy presa por haber usurpado el poder luego del derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).Guachalla acompañó a Arce en la inauguración de las tres escuelas. "Aprovechamos el espacio para agradecer a nuestro presidente, que está haciendo inversiones muy importantes para Cochabamba".El Gobierno nacional afirmó que lleva invertidos 4.856 millones de bolivianos (767 millones de dólares) en proyectos productivos y de inversión pública en este departamento."En la zona sur hemos tenido importantes entregas de obras de gas domiciliario y agua, un elemento que realmente faltaba atender en esta parte de la ciudad. Estamos muy contentos", dijo la diputada.La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC) fue una de las organizaciones condecoradas por la Asamblea departamental. Esta organización tuvo un desempeño destacado durante las primeras olas de la pandemia de COVID-19 en Bolivia, cuando el Gobierno de Áñez había decidido encerrar a la población en sus casas entre marzo y agosto de 2020 para evitar contagios.En ese meses, los campesinos acudieron en camiones a varias partes de la ciudad y a poblaciones del país para regalar su producción de alimentos."Siempre llevamos adelante la defensa de la democracia, del proceso de cambio, y respaldamos a nuestro presidente Lucho [Arce] y al vicepresidente David [Choquehuanca]", dijo a Sputnik el secretario ejecutivo de la FSUTCC, Juan Zegarra.Y consideró que la opresión sufrida por parte del Gobierno de facto les dejó enseñanzas a los sectores sociales: "Nos dejó esa conciencia que también ha adquirido el pueblo boliviano para elegir a un buen Gobierno".Evaluó que en este momento "tenemos que luchar entre todos para tener mejor salud, mejor educación, también para reactivar la economía productiva en todo el país".

