https://mundo.sputniknews.com/20210916/el-misterioso-planeta-9-en-que-parte-del-sistema-solar-se-encuentra-1116136775.html

El misterioso Planeta 9: ¿en qué parte del sistema solar se encuentra?

El misterioso Planeta 9: ¿en qué parte del sistema solar se encuentra?

Los científicos debaten la existencia de un noveno planeta en nuestro sistema solar. De ser así, se ubicaría más allá del cinturón de Kuiper donde se encuentra Plutón.

2021-09-16T22:10+0000

2021-09-16T22:10+0000

2021-09-16T22:10+0000

big bang

órbita

tierra

plutón

sistema solar

universo

neptuno

planeta

sol

cinturón de kuiper

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1116139523_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_e9091525f935b5ee71eaf84680da32dd.jpg

El misterioso Planeta 9: ¿en qué parte del sistema solar se encuentra? Los científicos debaten la existencia de un noveno planeta en nuestro sistema solar. De ser así, se ubicaría más allá del cinturón de Kuiper, donde se encuentra Plutón, que ya fue descartado como planeta. Conversamos con una astrónoma integrante del proyecto del Observatorio Vera Rubin en Chile, que podría comprobar esta teoría.

Descartado Plutón, debido a que no es estable ni tiene una órbita limpia, nuestro Sistema Solar se compone de ocho planetas, incluida la Tierra. Sin embargo, varios astrónomos sostienen que existe un Planeta 9, más allá de Neptuno, que aún no ha podido ser observado.Según un estudio liderado por los científicos Michael Brown y Konstantin Batgyn, la clave estaría en el cinturón de Kuiper, una agrupación de cuerpos helados que se encuentran en el sistema solar exterior. De no existir un noveno planeta, estos cuerpos deberían estar distribuidos de forma aleatoria. Sin embargo, están agrupados, lo que da indicios de que sí existe.Consultamos a la licenciada en Física y Astronomía de la Universidad de Chile, Bernardita Ried, miembro del proyecto del Observatorio Vera Rubin, que comenzará a funcionar en 2023 y se cree será capaz de observar al Planeta 9.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

tierra

plutón

universo

neptuno

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

órbita, tierra, plutón, sistema solar, universo, neptuno, planeta, sol, cinturón de kuiper, аудио