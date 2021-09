El madrileño Dabiz Muñoz, elegido mejor chef del mundo

https://mundo.sputniknews.com/20210916/el-madrileno-dabiz-munoz-elegido-mejor-chef-del-mundo-1116115437.html

Los chefs españoles Adonis Luiz, Joan Roca y los del restaurante Disfrutar culminan los 10 primeros puestos del ranquin. 16.09.2021, Sputnik Mundo

El cocinero Dabiz Muñoz ha sido elegido mejor cocinero del mundo y ha recibido el galardón de The Best Chef Awards 2021, una comunidad mundial de apasionados de la comida que se dedica a homenajear a los mejores chefs talentosos. En segunda posición el premio ha recaído en el cocinero sueco Björn Frantzén.El chef español llegó al olimpo de la gastronomía coronándose con tres estrellas Michelin por su restaurante DiverXO en Madrid. Además, dirige otros dos establecimientos: el restaurante StreetXO de Madrid y el de Londres.Pero no es el único español que aparece en los primeros puestos de la clasificación. Los chefs españoles Adonis Luiz Aduriz (tercer puesto), Joan Roca (cuarto puesto) y los del restaurante Disfrutar (sexto puesto) culminan los 10 primeros puestos del ranquin.Su mujer, la presentadora y modelo Cristina Pedroche, transmitió a través de su cuenta de Instagram el momento en el que recibió el premio. Así, Muñoz ha destacado que para él y para su equipo "esto es solo el comienzo y lo mejor está por llegar". "No hay límites a la vista", ha celebrado el chef de DiverXo. Por su parte, Pedroche se mostró muy emocionada y contenta con el reconocimiento, y Muñoz le dedicó unas palabras al recoger el galardón.Al chef no le han dejado de llover las felicitaciones, entre ellas las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de esta misma ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

