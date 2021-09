https://mundo.sputniknews.com/20210916/el-embajador-de-eeuu-en-quito-califica-como-fantastica-la-relacion-bilateral-con-ecuador-1116134615.html

El embajador de EEUU en Quito califica como fantástica la relación bilateral con Ecuador

QUITO (Sputnik) — El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, calificó como fantástica la relación bilateral entre ambos países. 16.09.2021, Sputnik Mundo

"Mirando la situación después de más de 100 días del Gobierno del presidente (Guillermo) Lasso, les puedo decir que la situación es fantástica. Tenemos conversaciones diplomáticas, francas, directas sobre muchos temas", dijo Fitzpatrick en un video difundido por el canciller ecuatoriano, Mauricio Montalvo, en su cuenta de la red social Twitter.Este 16 de septiembre Montalvo y Fitzpatrick se reunieron en Quito, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para dialogar sobre la cooperación bilateral y sus avances.Montalvo dijo que los dos países mantienen un diálogo directo y transparente, para fortalecer las relaciones bilaterales.Según Fitzpatrick, durante el viaje que Lasso hará en los próximos días a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mantendrá conversaciones bilaterales con Estados Unidos para tratar de varios temas, entre ellos la situación de las cárceles ecuatorianas, apoyo para mejorar el Estado de derecho, la economía, continuar con la lucha bilateral y regional contra el COVID-19, entre otros.La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es uno de los temas en la agenda bilateral.El 14 de septiembre, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, en representación del Departamento de Defensa de ese país y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jorge Cabrera, suscribieron un memorando de entendimiento regional de intercambio de datos e información para combatir el narcotráfico.Durante su visita a Ecuador, Faller se reunió también con el Ministro de Defensa ecuatoriano, Fernando Donoso, y los jefes de las Fuerzas Armadas.Las relaciones con Estados Unidos, que sufrieron un revés durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), fueron mejorando paulatinamente desde la administración de Lenín Moreno (2017-2021), que inició las primeras tratativas para explorar la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio con ese país.El pasado 14 de julio, Lasso anunció en la inauguración del Business Future of the Americas BFA-2021 que Ecuador quiere concretar el acuerdo de libre comercio con su principal socio comercial, tal como ya lo han hecho sus vecinos de Colombia y Perú.Lasso, que ha dicho que quiere acercar más a Ecuador al mundo y al mundo a Ecuador, sostiene que la relación bilateral con Estados Unidos no solo incluirá temas de comercio, sino asuntos de derecho laboral, propiedad intelectual, equidad de género, sostenibilidad ambiental, entre otros aspectos.

