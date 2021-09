https://mundo.sputniknews.com/20210916/el-banco-mundial-dejara-de-hacer-informes-doing-business-tras-detectar-irregularidades-1116130127.html

El Banco Mundial dejará de hacer informes 'Doing Business' tras detectar "irregularidades"

El Banco Mundial dejará de hacer informes 'Doing Business' tras detectar "irregularidades"

WASHINGTON (Sputnik) — El Banco Mundial anunció que suspenderá la realización de sus informes anuales sobre las facilidades para hacer negocios en diversos... 16.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-16T16:45+0000

2021-09-16T16:45+0000

2021-09-16T16:45+0000

economía

china

banco mundial

comercio

kristalina georgieva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1093100303_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_859de106895c58d450d5275116f8db2a.jpg

"Luego de irregularidades en los datos de Doing Business (Haciendo negocios) 2018 y 2020 informadas a nivel interno en junio de 2020, la administración del Banco Mundial pondrá en pausa (los informes) Doing Business", indicó la entidad en un comunicado, agregando que iniciará una serie de auditorías y revisará su metodología.El análisis del Banco Mundial concluye que China ejerció presión en 2017 y 2018, incluso sobre el entonces presidente de la entidad, Jim Yong Kim, para mejorar su posición en el índice de facilidad para hacer negocios que elabora el organismo."Comenzando en mayo de 2017 y continuando durante todo el ciclo de (elaboración del informe) Doing Business 2018, altos funcionarios de gobierno chinos expresaron repetidamente su preocupación al presidente Kim y a otros altos funcionarios del banco de que el ránking (...) no reflejaba de forma acertada sus reformas económicas", indica una reseña de los hallazgos publicada este jueves por el organismo financiero internacional.El Banco Mundial concluyó que Kristalina Georgieva, directora gerente de la entidad entre 2017 y 2019 y actual del Fondo Monetario Internacional, presionó junto a su asesor para hacer cambios específicos en el puntaje de China en un índice de facilidad para hacer negocios.La investigación señala que se trató de "un esfuerzo para mejorar su clasificación en el preciso momento en que el país esperaba jugar un rol clave en la campaña del Banco para incrementar su capital".

https://mundo.sputniknews.com/20191024/doing-business-2020-los-10-mejores-paises-para-hacer-negocios-1089083965.html

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

china, banco mundial, comercio, kristalina georgieva