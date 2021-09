https://mundo.sputniknews.com/20210916/el-ajedrecista-catalan-de-11-anos-que-hizo-tablas-con-karpov-jugue-contra-uno-de-mis-idolos-1115998589.html

El ajedrecista catalán de 11 años que hizo tablas con Kárpov: "Jugué contra uno de mis ídolos"

Se llama Xavier Mompel, es de Tortosa y en un torneo celebrado en Portugal firmó un empate ante uno de los jugadores más sobresalientes de toda la historia, el... 16.09.2021, Sputnik Mundo

A finales de agosto el nombre de Xavier Mompel Ferruz empezó a resonar más allá de los circuitos del ajedrez y del ámbito de sus aficionados, cuando durante la disputa de un torneo en Maia, cerca de Oporto, se enfrentó a todo un mito viviente como Anatoli Kárpov en una competición con formato de partidas simultáneas.El ruso acabó con facilidad con 19 jóvenes rivales. Pero tras más de dos horas y media y 44 movimientos, un niño ataviado con una mascarilla del FC Barcelona, de apenas 11 años y natural de Tortosa (Tarragona) se le resistía más de la cuenta y se le empezaba a atragantar. Entonces Kárpov, que jugaba con blancas, de 70 años de edad y múltiples veces campeón del mundo entre los años 70, 80 y 90, cuya épica rivalidad con Gari Kasparov es brillo y una de las cimas de este deporte, propuso acabar la partida en tablas, ofrecimiento que el precoz tortosino, sorprendido, aceptó.En declaraciones a Sputnik, Xavi califica de "privilegio" haber tenido la posibilidad de jugar "contra una leyenda", que firmó el tablero que los organizadores le regalaron, así como el acta de la partida. "Anatoli Kárpov es muy grande para Xavi, evidentemente le estará agradecido toda la vida", añade su padre, también de nombre Xavier. El análisis del pequeño revela también una humildad y honestidad dignas de alabanza:En realidad la estancia en Portugal fue planteada como unas vacaciones para la familia, cuenta a Sputnik el padre del pequeño. "Viajar, hacer nuevos amigos y abrir horizontes, esta es la razón de esta gira en Portugal, y si los resultados además son buenos, entonces genial".¿Y cómo es que un niño de Tortosa termina enfrentándose en tierras lusas a un Gran Maestro que todavía está en buena forma? En agosto Xavi Mompel participó en el II Open de Xadrez Terras de Tras-os-Montes de Braganza y en el Guimaraes Chess Open. A los excelentes resultados obtenidos les siguió una invitación para acudir al Festival de Xadrez de Maia, cerca de Oporto. Ahí estaba Anatoli Kárpov, dispuesto a merendarse a 20 jugadores simultáneamente. Excepto a uno.Gran capacidad de trabajoXavi Mompel pertenece al Club d'Escacs Valls (Tarragona), a unos 100 kilómetros de distancia de Tortosa por carretera. Allí es donde compite. "Tenemos a grandes maestros que entrenan a los niños y Xavi es uno de los jugadores fuertes de su edad", explica a Sputnik Francesc Blasco, director del club, quien destaca que el joven tortosino ya estaba posicionado hace dos años en la 6ª posición a nivel nacional dentro de su categoría. Ahora ocupa la tercera y figura dentro del top 100 mundial.Blasco destaca por encima de todo su capacidad de trabajo. "Claro que detectamos su talento, pero lo bueno que tiene Xavi es que es muy trabajador, es la gran característica que tiene. Solo de talento no se puede vivir", afirma. "En verano entreno cuatro o cinco horas", confirma el joven ajedrecista. "Pero en período escolar, su nivel de entrenamiento se reduce a dos horas diarias, puesto que los estudios son la prioridad", apunta su padre, quien asegura que el niño se entrega "con la misma pasión" a los estudios, confirmando de alguna manera que la concentración que requiere el ajedrez se traslada también al colegio. "Es un niño muy responsable y sus notas son excelentes".Desde hace año y medio el Gran Maestro Internacional Josep Oms es el entrenador personal de Xavi Mompel. "Las clases son online y puntualmente presenciales, cuando nos desplazamos nosotros o su entrenador para hacer sesiones de preparación de fin de semana", precisa el padre. La Federación Española de Ajedrez también facilita más clases de formación. "Y él las complementa con sus propios ejercicios de táctica, partidas online, etcétera".Sus inicios y sus ídolosEn el Club d'Escacs de Valls también militan otros grandes jugadores, como el argentino Fernando Peralta, dos veces campeón nacional de su país, al que ha representado en ocho olimpiadas de ajedrez. Sin embargo, Xavi Mompel se inició en el juego de las 64 casillas en el club de su ciudad, el Club d'Escacs Tortosa. Tenía ocho años de edad."Todo empezó con un amigo del colegio que algunos días iba al club. Un día le acompañé y desde entonces ya no he dejado de practicarlo ni un solo día", cuenta el joven prodigio. En el Club d'Escacs Valls lleva solo unos meses. "También le está ayudando en su formación y le estamos muy agradecidos", señala su padre Xavier.La cultura ajedrecística del pequeño Xavi es asombrosa. "Se conoce a todos los jugadores, su historia, sus hazañas, hasta el Elo [el sistema de puntuación que mide la habilidad relativa de los jugadores] que tienen en cada momento", asegura su padre. "Siempre le decimos que el día que salga el Trivial de ajedrez, será complicado ganarle". ¿Y cuál es su favorito? "Creo que Kárpov ha pasado al primer lugar", declara el niño.No obstante, en palabras de su padre, Xavi es un "jugador admirador", se fija mucho "en todos los que le aportan". Hay dos muchachos españoles que son sus referentes: Javier Habans, de 13 años ahora, al que conoció durante la disputa en 2018 del Mundial de Santiago de Compostela, y Diego Macías, el campeón de España sub14. Tiene fotos con los dos. "Les admira por el talento que tienen, pero sobre todo por su sencillez", subraya su padre.También es perfecto conocedor de cuantas obras cinematográficas, documentales y series para la televisión de temática ajedrecística se hayan hecho. Películas como En busca de Bobby Fischer, La defensa Luzhin, El caso Fischer o el éxito más reciente, Gambito de dama, han sido ya pasto de su visionado. "Me vi Gambito de dama entera en un solo día", asegura. El interés lo corrobora su padre: "Ha visto todas las que existen, porque hace mucho tiempo nos pidió películas de ajedrez. Su madre se las buscó y creo que no se dejó ninguna".Un niño con los pies en el sueloXavi Mompel adora el ajedrez. Confiesa sentir "algo especial" en vísperas de un campeonato, cuando se pone a preparar todas las cosas "para que todo salga bien". Su estilo todavía está por definir, aunque reconoce "haber madurado" de unos meses para acá. "Se nota en mi juego y en la capacidad de competir". Antes de su actuación en Portugal, su calidad no había pasado desapercibida para los prebostes especializados de la prensa española.En el Club d'Escacs Valls seleccionan convenientemente los campeonatos a los que acude, pues, como explica su progenitor, la preparación previa y la revisión posterior de las partidas "producen un gran desgaste". Xavi Mompel es un niño como cualquier otro. Le encanta el fútbol y no pierde la perspectiva propia de su edad. "Juego con los amigos en el colegio, me gusta mucho ver partidos por la televisión y discutir las alineaciones y los cambios", cuenta. "En lo que queda de año participará en el Open Internacional La Nucía [en la provincia de Alicante] del 6 al 12 de octubre y en diciembre en el VIII Sunway Sitges International Chess Festival 2021", confirma su padre Xavier."Cuando empezamos a ver los altos y bajos emocionales que se producen antes y después de las partidas, lo que hicimos fue poner los medios profesionales para que todo se normalizara y que su pasión se convierta en una oportunidad de aprovechar el ajedrez para todo lo que te aporta: viajar, hacer amigos, abrir nuevos horizontes y, sobre todo, relativizarlo todo", explica su padre, que detalla que cuentan con el asesoramiento de un psicólogo deportivo, Carlos Martínez. "Quizás algún día su camino sea otro al que ahora visualiza sin que esto se traduzca en una frustración", afirma, añadiendo que Xavi no se impone ninguna meta. "Y tampoco se las marcan sus entrenadores", concluye.

