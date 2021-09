https://mundo.sputniknews.com/20210916/el-aguacate-podria-ayudar-a-reducir-la-grasa-abdominal-1116122839.html

El aguacate podría ayudar a reducir la grasa abdominal

El aguacate podría ayudar a reducir la grasa abdominal

El consumo diario de aguacate podría ayudar a redistribuir la grasa abdominal, sugiere un nuevo estudio realizado en Estados Unidos. 16.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-16T13:53+0000

2021-09-16T13:53+0000

2021-09-16T13:53+0000

estilo de vida

salud

alimentación

aguacate

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1116122426_0:1140:2047:2291_1920x0_80_0_0_1d6c764c93b66715364bfa57be09d71b.jpg

La investigación, llevada a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, se extendió por 12 semanas y contó con la participación de 105 adultos con sobrepeso y obesidad.Los participantes se dividieron en dos grupos. Un grupo recibió comidas que contenían un aguacate fresco, mientras que el otro recibió comidas con ingredientes casi idénticos y cantidades similares de calorías, pero sin aguacate.Al comienzo y al final del experimento, los investigadores midieron la grasa abdominal de los voluntarios y su tolerancia a la glucosa, una medida del metabolismo y un marcador de diabetes, detalló la institución en un comunicado.Los investigadores descubrieron que las mujeres que incluyeron el aguacate como parte de su alimentación diaria presentaron una reducción en la grasa visceral.El académico explicó que los individuos con una mayor proporción de esa grasa visceral más profunda tienden a tener un mayor riesgo de desarrollar diabetes.Además de una disminución en la grasa visceral, las personas del sexo femenino que participaron en el estudio presentaron una reducción en la proporción de grasa visceral a grasa subcutánea, lo que indica una redistribución de la grasa lejos de los órganos.En las personas del sexo masculino, sin embargo, no se observaron cambios en la cantidad de grasa abdominal. Además, ni los hombres ni las mujeres presentaron cambios en la tolerancia a la glucosa.Ahora los científicos esperan realizar un estudio de seguimiento para obtener una imagen más completa de los efectos metabólicos del consumo de aguacate en el organismo y determinar si persiste la diferencia entre los dos sexos."Nuestra investigación no solo arroja una luz valiosa sobre los beneficios del consumo diario de aguacate sobre los diferentes tipos de distribución de grasa entre los géneros, sino que nos proporciona una base para realizar más trabajos para comprender el impacto total que tienen los aguacates en la grasa corporal y la salud", dijo el coautor del estudio Richard Mackenzie, profesor de metabolismo humano en la Universidad de Roehampton (Reino Unido).El estudio se publicó en la revista científica The Journal of Nutrition.

https://mundo.sputniknews.com/20210401/tres-sencillos-trucos-para-guardar-el-aguacate-y-sin-que-pierda-su-frescura-1110703285.html

https://mundo.sputniknews.com/20210203/como-y-por-que-es-bueno-comer-hojas-de-aguacate-1094320536.html

https://mundo.sputniknews.com/20210308/hueso-de-aguacate-sus-principales-beneficios-y-la-mejor-forma-de-consumirlo-1109646223.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salud, alimentación, aguacate