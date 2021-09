https://mundo.sputniknews.com/20210916/eeuu-ya-no-sabe-mentir-1116131578.html

EEUU ya no sabe mentir

EEUU ya no sabe mentir

Confirmado por medios occidentales: Xi Jinping despreció y rechazó la invitación de su homólogo de EEUU, Joe Biden, para mantener un encuentro cara a cara.

qué pasa

eeuu

china

joe biden

donald trump

Medios occidentales confirman rechazoEl Financial Times asegura que Biden propuso a Xi, mantener una reunión cara a cara y que el mandatario chino la rechazó. Según el periódico británico, ocurrió durante la conversación telefónica que mantuvieron ambos el pasado 10 de septiembre. Lo que también hubo de parte del mandatario chino, de acuerdo al periódico, fue una exigencia al inquilino de la Casa Blanca de rebajar el tono en sus declaraciones sobre Pekín, a la vez que habría acusado a Washington de interferir en los asuntos internos de su país.La Casa Blanca le salió al cruce a la publicación del Financial Times, diciendo básicamente que eso es mentira. Pero resulta curioso que por otro lado, y tal vez en un desliz involuntario, Biden aseguró que no es verdad que el presidente chino rechazara su propuesta de verse en la cumbre, lo que daría a entender que sí le invitó a un cara a cara, mientras que el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, declaró que "esto no es un retrato exacto de la llamada". Sin embargo, una fuente de la agencia Reuters familiarizada con el contacto telefónico, afirmó que la información del Financial Times es correcta.Respecto al desmentido de la Administración Biden sobre la presunta invitación a Xi a un cara a cara, el Dr. en Sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme, hace una radiografía:"Hay que recordar que Biden mintió en la campaña electoral, Biden mintió con lo de la frontera sur diciendo que iba a permitir la entrada regular de la población migrante de Centroamérica; Biden mintió sobre Afganistán, señalando que los talibanes no iban a conquistar el poder, que no lo iban a hacer de la manera que lo han hecho. Y el Financial Times acaba de demostrar que Biden miente, porque intenta mantener una posición de fuerza cuando ahora mismo China no necesita a EEUU, China expande su influencia de manera bastante general por África o por otras partes de Asia", advierte el también profesor titular de la Universidad de Murcia.Más mentiras de autoridades de EEUUDías pasados se registró otro episodio que hacen difícil creer a las autoridades de EEUU cada vez que hacen una declaración. Y es que el pasado sábado, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró en un programa del canal de YouTube Soloviev Live, que Moscú ha confirmado con documentos la injerencia de Washington en los asuntos internos y en los procesos electorales de Rusia.Zajárova afirmó que el embajador de EEUU en Rusia, John Sullivan, fue convocado el viernes 10 de septiembre al Ministerio de Exteriores ruso debido a esto: "Hemos expuesto a la parte estadounidense hechos concretos, una situación que demuestra que desde el territorio de EEUU, con la participación de plataformas de internet que pertenecen y son moderadas por los monopolios de internet estadounidenses, hay actos explícitos documentados de influencia en nuestros procesos internos", dijo la diplomática.¿Y qué hizo Sullivan? Declaró que en ese llamado de la cancillería rusa se discutió sobre la estabilización de las relaciones ruso-estadounidenses. "Decía Nietzsche, 'no es que me hayas mentido, es que ya no puedo creerte, y eso me aterra", sintetiza al respecto Fernández Riquelme. "Esa frase creo que viene muy bien para esta política internacional de EEUU que durante muchos años ha mentido sobre que Rusia tuvo injerencias en la campaña presidencial que dio la victoria a Trump, o que influye decisivamente en otros países. Y por ahora no hemos visto la bandera rusa ondear en la Generalitat de Catalunya, ni en el Bundestag alemán", remacha el Dr. Fernández Riquelme.

