Diputada argentina cercana a vicepresidenta afirma que no se ha desafiado al presidente

BUENOS AIRES (Sputnik) — La diputada oficialista argentina Fernanda Vallejos, leal a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, negó en una entrevista... 16.09.2021, Sputnik Mundo

"No es ningún desafío a nadie; el único desafío que hay es el de cumplir con nuestro pueblo y con un mandato electoral que el propio pueblo se ha encargado de mostrar que, hasta aquí, no siente que eso haya pasado", señaló la economista en alusión a la derrota del oficialismo en las elecciones primarias del 12 de septiembre.En momentos en que la mayoría de los funcionarios se mantienen en silencio, la legisladora aseguró que la decisión de cinco ministros de poner sus cargos a disposición, junto con otros altos funcionarios, "habla muy bien de quienes tuvieron la grandeza de asumir que nadie es imprescindible".El nuevo derrotero que debe tomar el Ejecutivo exige inaugurar "una etapa de reconstrucción económica y reparación del daño social, con recomposición de los ingresos, creación de trabajo y una distribución más justa de los frutos del crecimiento", detalló la dirigente oficialista.Al ofrecer sus puestos, los cinco ministros y el resto de altos cargos que tomaron esta iniciativa "han entendido que el presidente debía tener el resorte de hacer cambios en el gabinete ministerial para expresar con claridad, de cara a la sociedad, el rumbo de la política", incidió Vallejos, de 42 años.InterpretacionesLa diputada desechó que esta sea una afrenta pública de Cristina Fernández al jefe de Estado que ponga en peligro la continuidad de la coalición gobernante Frente de Todos (FdT)."Tenemos una deuda, un compromiso que cumplir con nuestro pueblo, poniendo la política económica al servicio de devolverle la felicidad a los argentinos y argentinas", reformuló.A su juicio, la presentación de las renuncias ha levantado una "hojarasca que cobra relevancia a partir de las operaciones mediáticas de los medios opositores, a la que también se suma la oposición política", pero que "no tiene la relevancia que le dan".Sin explicitar la fractura que se ha creado en el seno del Gobierno, la diputada nacional refirió que "mientras la oposición de derecha mantuvo intacto su caudal electoral, sin sumar ni restar, el FdT perdió gran cantidad de votos"."Hubo blancos, impugnados, mucha gente que, frustrada ante una política que satisfizo sus expectativas, se quedó en la casa", analizó.Las elecciones primarias también colocaron al Frente de Izquierda de Trabajadores (FIT) como tercera fuerza nacional, recordó Vallejos.Reacción del presidenteLas explicaciones de la diputada por la provincia de Buenos Aires (este) llegan cuando el presidente, Alberto Fernández, advirtió que la gestión de Gobierno seguirá desarrollándose del modo que estime oportuno, puesto que él fue elegido en las urnas.Como primera reacción, el jefe de Estado le aceptó la renuncia a su ministro del Interior, Wado de Pedro, que fue el primero en poner su cargo a disposición.El jefe de Estado aclaró que "la altisonancia y la prepotencia no anidan" en él y señaló que formulará su gestión "siempre al encuentro entre los argentinos".En estas horas se desconoce cuál es la postura del tercer socio del Gobierno de coalición, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que el 15 de septiembre se reunió con los referentes del Frente Renovador, partido que él lidera.Junto al ministro del Interior, pusieron su puesto a disposición el de Justicia, Martín Soria, el de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, el de Cultura, Tristán Bauer, y el de Ambiente, Juan Cabandié, entre otros funcionarios.Otros altos cargos en tomar la misma decisión fueron la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, y la directora ejecutiva del Programa de Atención Médica Integral del Estado para jubilados y pensionados (PAMI), Luana Volnovich.Luego lo hicieron el presidente de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella.Todos estos funcionarios responden a la vicepresidenta.Las elecciones primarias del 15 de septiembre, en las que el oficialismo perdió en 18 de los 24 distritos del país, se realizaron en todo el país de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, cuando se renovarán la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.

