https://mundo.sputniknews.com/20210916/cuba-busca-tener-un-codigo-de-las-familias-mas-plural-diverso-y-abarcador-1116113871.html

Cuba busca tener un Código de las Familias más plural, diverso y abarcador

Cuba busca tener un Código de las Familias más plural, diverso y abarcador

Cuba inició una larga ruta de análisis, debates, propuestas y modificaciones al anteproyecto de Código de Familia, un instrumento legal que sustituirá al ahora... 16.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-16T04:14+0000

2021-09-16T04:14+0000

2021-09-16T04:15+0000

américa latina

entrevistas

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1116113770_0:0:1750:984_1920x0_80_0_0_7ae9c5faa477788d44779440fb7af753.jpg

El nuevo anteproyecto del Código, en su versión 22 y con 483 artículos, puesto a disposición de la población en el sitio web del Ministerio de Justicia, pasará por un período de consulta que incluye a organismos, expertos y especialistas jurídicos, para consolidar la propuesta que se presentará en diciembre a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento).Después de su análisis y aprobación, el legislativo decidirá cuándo será la consulta popular, de cuyo resultado se harán las modificaciones correspondientes y posteriormente se someterá a referéndum."Es una disposición jurídica trascendente que tiene como objetivo fundamental fortalecer a la familia, el respeto a la dignidad humana, la igualdad de todos sus miembros, y la protección a los más vulnerables", dijo a la prensa el ministro cubano de Justicia, Oscar Silvera.Necesaria actualizaciónSegún la vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, "este código se actualiza y perfecciona, teniendo en cuenta las investigaciones nacionales que se han hecho de la realidad con una mirada multidisciplinaria".González explicó que se hizo un estudio de derecho comparado importante, por lo que el anteproyecto tiene una fuerte mirada latinoamericana, de cómo se han regulado las distintas instituciones familiares en la región, los códigos más modernos, y todo eso puede llevarse de alguna manera a la realidad en la isla.Por otra parte, insistió que el código vigente, dada su larga data —46 años—, "no tiene la mirada inclusiva y plural, que tendrá el que proyectamos, porque será un código que se apropia de todos los principios y valores constitucionales de diversidad, inclusión, y dignidad humana"."Hay una cosa muy importante que es el derecho humano a vivir en familia, que el proyecto de vida que cada persona tenga pueda desarrollarse en la familia y que esta sea el espacio acogedor y no lo contrario", subrayó González, que también es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana."Este código lo que pretende es eso, dar la realidad, pero también un poco de esa sociedad, de esas familias que queremos se construyan en armonía, solidaridad, con respeto y responsabilidad", enfatizó la jurista.Y añadió que "de ahí la importancia de su carácter educativo y pedagógico, porque sirve también para educar, porque estamos hablando de lo familiar desde una perspectiva muy amplia, muy armónica, y muy plural, y eso también es educativo".En su charla con Sputnik, González resaltó como otro elemento importante el hecho de que no establece modelos, es decir, "al acoger la diversidad familiar, está brindando soluciones a cada una de esas formas o modelos familiares pero no les está imponiendo a unos ni les quita derechos a otros que ya los tenían".Entre otras cosas, la nueva disposición legal en discusión busca asumir el afecto como base de las relaciones familiares; reconoce la diversidad de vínculos; defiende el derecho constitucional de formar una familia y el matrimonio igualitario.

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

entrevistas, cuba