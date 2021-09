https://mundo.sputniknews.com/20210916/como-la-urss-australia-y-el-reino-unido-salvaron-a-iran-de-los-nazis-1116125207.html

Cómo la URSS, Australia y el Reino Unido salvaron a Irán de los nazis

Cómo la URSS, Australia y el Reino Unido salvaron a Irán de los nazis

El 17 de septiembre de 1941 concluyó la operación anglo-soviética que tenía como objetivo establecer el control de los aliados sobre Irán. Esta acción iba a... 16.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-16T16:09+0000

2021-09-16T16:09+0000

2021-09-16T16:09+0000

internacional

reino unido

irán

segunda guerra mundial

urss

australia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1116125897_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_71caf210f543a6a0c66aff02949601cf.jpg

La Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad y para ganar en ese sangriento conflicto armado había que actuar rápido. Esto es precisamente lo que hicieron el Imperio británico y sus dominios, y la Unión Soviética.La invasión anglo-soviética de Irán, que tuvo lugar en septiembre de 1941, fue una decisión excepcional que debió ser tomada para obtener una ventaja ante la ofensiva relámpago de la Wehrmacht. Hubo una serie de razones que motivaron a Londres y Moscú a intervenir militarmente en el Estado persa.La principal tenía que ver con el hecho de que Irán era el país cuyo territorio podía servir como una vía de tránsito rápido para conectar las posesiones británicas en Asia con el sur de la parte europea de la Unión Soviética.Así, sería posible facilitar y acelerar la entrega de bienes y materiales militares de acuerdo con la Ley de Préstamo y Arriendo, lo que tuvo una gran influencia en los éxitos del Ejército Rojo en el frente.Una ofensiva inesperadaIrán representaba un peligro porque mantenía relaciones cercanas con la Alemania nazi. El sah iraní buscaba alejarse de Moscú y Londres porque temía que estos países pudiesen perseguir las mismas políticas expansionistas que Irán había sufrido a principios del siglo XX cuando fue escenario de las tensiones entre los imperios ruso y británico.Pero en 1941 las causas de la invasión eran totalmente diferentes. Era cuestión de vida o muerte. Aunque oficialmente Irán era un país neutral, los estrechos lazos de sah con Berlín en aquella época hacían temer que el país persa decidiera unirse a la causa hitleriana para construir un nuevo orden mundial. Esto también pondría en peligro a la población iraní.Para Moscú y Londres no había otra opción que establecer su control sobre Irán para evitar la aparición de un país hostil justo en sus umbrales. La entrada de las fuerzas soviéticas y británicas tomó desprevenida a la cúpula dirigente persa, así que el Ejército del país no logró resistir los rápidos avances de las dos potencias.En menos de un mes Irán cayó ante la presión militar anglo-soviética. Las fuerzas británicas estaban conformadas por unidades indias y australianas. Esta fue la única operación conjunta del Ejército Rojo con los militares australianos.La ofensiva tuvo un gran éxito: la URSS estableció su control sobre la parte norte de Irán, mientras que las fuerzas británicas llegaron a controlar el suroeste del país. De acuerdo con estimaciones aproximadas, Irán perdió unos 800 efectivos en aquellos enfrentamientos armados, mientras que la URSS y el Reino Unido perdieron 40 y 22 militares, respectivamente.Un desenlace afortunado para IránAntes de iniciar la invasión los británicos lanzaron folletos desde sus aviones para persuadir a los iraníes de no resistirse a la operación anglo-soviética y convencerlos de que Londres y Moscú trataban de salvar su país de la macabra influencia nazi. Este trabajo no fue en vano: la resistencia de las unidades militares persas no fue tan feroz como podría haber sido.Como consecuencia de la invasión, el sah Reza Pahlaví tuvo que abdicar por sus estrechos lazos con los alemanes. Su hijo, Mohammad Reza Pahleví, ascendió al trono y gobernó Irán hasta 1979, cuando tuvo lugar la Revolución islámica.La operación anglo-soviética resultó en la creación del llamado Corredor Persa. Hasta el 34% de los bienes y materiales militares que fueron suministrados a la Unión Soviética en el marco de la Ley de Préstamo y Arriendo llegaron al país comunista por ese corredor. Esto tuvo un importante papel en el desarrollo y el resultado de la Segunda Guerra Mundial, motivo por el que las acciones de Londres y Moscú tienen una justificación sólida.Las dos potencias prometieron respetar la soberanía y la integridad territorial de Irán. Y así lo hicieron. Moscú tenía la posibilidad de quedarse con el control del Azerbaiyán iraní para luego reunificarlo con su república soviética socialista homónima, pero cumplió con su promesa. También existía un movimiento secesionista kurdo al que Moscú habría podido apoyar, pero tampoco lo hizo.El Reino Unido y la URSS abandonaron el territorio persa en 1946. Teherán volvió a ser un Estado completamente independiente y, a diferencia de muchos países en la época de la posguerra, tuvo la suerte de no quedar dividido.Esto tuvo que ver con el hecho de que Estados Unidos no estuvo directamente involucrado en el control sobre Irán y, además, con la retirada de las tropas extranjeras antes del inicio de la Guerra Fría.

https://mundo.sputniknews.com/20210622/hitler-sono-con-exterminar-a-la-poblacion-de-la-urss-y-esta-le-salto-a-la-yugular-1113421589.html

https://mundo.sputniknews.com/20200622/hasta-la-ultima-gota-de-sangre-como-el-ejercito-rojo-defendio-brest-de-los-nazis-1091832966.html

https://mundo.sputniknews.com/20200922/iran-contra-irak-la-guerra-de-martires-que-llevo-a-los-2-paises-a-una-devastacion-1092851543.html

https://mundo.sputniknews.com/20200414/guerra-sagrada-como-un-soldado-del-ejercito-rojo-vengo-la-muerte-de-su-hermana-heroina-de-la-urss-1091110390.html

jerry cent Erfahrungsbericht zur Herpesbehandlung Bei mir wurde seit 2 Jahren Genitalherpes diagnostiziert und ich suche nach einer Heilung. Ich las auf dieser Plattform ein Zeugnis von einer Frau, die mit Doktor Ahmed Usman Herbal Medicine von Diabetes geheilt wurde, nach vielen Diskussionen und einigen Fragen, die er Kräutermedizin vorbereitete und nach meiner Adresse fragte. 3 Tage später erhielt ich das Kräuterarzneimittel und mit seinem Präsidium, einschließlich der offiziellen E-Mail-Adresse des Arztes. Ich kontaktierte den Arzt durch sein Schreiben und trank 21 Tage lang Kräutermedizin. Nachdem ich die Kräutermedizin beendet hatte, ging ich zu einem Test und mein IgG-Ergebnis wurde als negativ bestätigt, ohne dass in meinem Blut ein Virus gefunden wurde. Kontaktieren Sie Doktor Ahmed und lassen Sie sich heilen. mailen Sie ihm an; drahmedusman5104@gmail.com oder senden Sie ihm eine WhatsApp-SMS +14436204203 . Er hat pflanzliche Heilmittel gegen Diabetes, Hepatitis, Krebs, Leukämie, Fibros 0

marcus smith Quiero recomendar altamente los productos herbales del Dr. Nelson, estaba sufriendo del virus del herpes hasta que un amigo me lo presentó y obtuve su medicamento a base de hierbas que curó mi virus del herpes sin más brotes, si también necesita su ayuda, puede contactar him @ drnelsonsaliu10 @ gmail.com o WHATSAPP@+14436204203. ESTAS SON LAS COSAS QUE EL Dr. NELSON PUEDE CURAR: HERPES, VIH / SIDA, CÁNCER, DIABETES, FIEBRE DE LASSA, GONORREA, MENOPAUSIA. 0

2

reino unido

irán

urss

australia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Denis Lukyanov https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

Denis Lukyanov https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Denis Lukyanov https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

reino unido, irán, segunda guerra mundial, urss, australia