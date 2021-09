Científicos venezolanos desarrollan prueba serológica para detectar el COVID-19

https://mundo.sputniknews.com/20210916/cientificos-venezolanos-desarrollan-prueba-serologica-para-detectar-el-covid-19-1116110104.html

La prueba, con el sello de "hecho en Venezuela", fue elaborada por el Laboratorio de Diagnóstico Genético (Diagen).La doctora Ana Cáseres, investigadora a cargo del proyecto, dijo que el equipo otorgará al país "soberanía tecnológica", pues explicó que cada uno de sus componentes se produce en Venezuela, lo que permite disminuir hasta el 50% el costo de los test.Además, agregó que esta prueba serológica permitirá al país hacer un estudio para conocer la prevalencia del COVID-19 en Venezuela, y también para detectar la eficacia de la vacunación.Este anuncio se hizo durante una actividad presidencial, en la que Maduro anunció la creación de un nuevo plan gubernamental denominado Gran Polo Científico Tecnológico de Venezuela, para impulsar a los desarrolladores locales venezolanos a continuar creando.

