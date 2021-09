Así es la particular cámara multidireccional que prepara Oppo para su innovador modelo

Oppo Reno smartphone with multi-directional camerahttps://t.co/dTCh3XnK4d



- Camera with image capture direction control⬆️➡️

- Multi-directional camera using a tiny rotatable mirror#Oppo #OppoReno #OppoFind #OPPOReno6 #Reno pic.twitter.com/q7yVkMi0Aw