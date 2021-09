https://mundo.sputniknews.com/20210916/amlo-pide-a-eeuu-levantar-el-bloqueo-comercial-contra-cuba--1116129092.html

AMLO pide a EEUU levantar el bloqueo contra Cuba

AMLO pide a EEUU levantar el bloqueo contra Cuba

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, indicó que Cuba es una ejemplo de dignidad. 16.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-16T16:14+0000

2021-09-16T16:14+0000

2021-09-16T16:32+0000

américa latina

cuba

día de independencia de méxico

estados unidos

méxico

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1116128833_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8a023bf184eb553b91a5e7486f0b648d.jpg

Durante la ceremonia del desfile militar por los 200 años de la consumación de la Independencia de México, López Obrador agradeció la presencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y dijo que la Isla es un ejemplo histórico. Asimismo, el mandatario mexicano pidió al gobierno de Estados Unidos levantar el bloqueo contra Cuba, país que, insistió, debe ser declarado Patrimonio de la Humanidad.

jerry cent

Informe de experiencia sobre el tratamiento del herpes Me han diagnosticado herpes genital durante 2 años y estoy buscando una cura. Leí un testimonio en esta plataforma de una mujer que se curó de diabetes con el Doctor Ahmed Usman Herbal Medicine después de mucha discusión y algunas preguntas, preparó hierbas medicinales y pidió mi dirección. 3 días después, recibí el medicamento a base de hierbas y con su presdicina, incluida la dirección de correo electrónico oficial del médico. Me comuniqué con el médico debido a su discapacidad y tomé hierbas medicinales durante 21 días. Después de terminar la medicina herbal, fui a hacerme una prueba y mi resultado de IgG se confirmó como negativo y no se encontró ningún virus en mi sangre. Póngase en contacto con el doctor Ahmed y déjese curar. envíele un correo electrónico a; drahmedusman5104@gmail.com o envíele un mensaje de texto de whatsapp +14436204203. Tiene remedios a base de hierbas para la diabetes, hepatitis, cáncer, leucemia, fibro

0