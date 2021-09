https://mundo.sputniknews.com/20210915/uruguay-marca-cambio-de-epoca-en-el-mercosur-con-apertura-a-un-tlc-con-china-1116107964.html

Uruguay marca cambio de época en el Mercosur con apertura a un TLC con China

MONTEVIDEO (Sputnik) — El anuncio del Gobierno de Uruguay sobre el inicio de negociaciones con China para un Tratado de Libre Comercio (TLC) por fuera del... 15.09.2021, Sputnik Mundo

¿Hacia dónde va el Mercosur? Se intensifican los debates sobre la agenda externa del bloque tras el anuncio del presidente uruguayo sobre TLC con China.

Mientras empresarios celebran los potenciales beneficios del acuerdo para la industria agroexportadora, voces dentro de la oposición y desde el sector sindical expresaron su apoyo a priori pero pidieron precaución para no dañar las relaciones con los países vecinos que conforman el Mercosur y para proteger los empleos locales.Analistas económicos y cámaras empresariales uruguayas consultadas por Sputnik coincidieron en calificar al TLC de prometedor.El martes 7 de setiembre, el presidente Luis Lacalle Pou anunció en conferencia de prensa que había recibido respuesta formal de Pekín para realizar un estudio de prefactibilidad, y luego, si hay acuerdo, "avanzar en el TLC"."Lacalle Pou hizo una lectura acertada de un cambio de época marcado por la aceleración de las tendencias internacionales a partir de la pandemia mundial y por la importancia cada vez mayor de Asia Pacífico, para forzar a que el Mercosur, en particular Uruguay, se abra al mundo", dijo Bartesaghi.El presidente uruguayo detectó "claramente la oportunidad para mover los cimientos de un Mercosur estancado, para que sea más moderno y abierto al mundo", agregó.Que Uruguay busque la flexibilización del Mercosur no es algo nuevo. "Hasta el propio expresidente (Jorge) Batlle (2000-2005) intentó un TLC con EEUU, luego se intentó nuevamente durante el primer mandato de (Tabaré) Vázquez (2005-2010), y en el segundo mandato (2015-2020) con su viaje en 2016 a China", recordó.Sin salir del MercosurEl acuerdo bilateral con el gigante asiático, que sería sellado por fuera del Mercosur, bloque que Uruguay integra desde 1991 junto a Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela (actualmente suspendido), tiene la anuencia del Gobierno de Jair Bolsonaro, aunque despierta diferencias en Argentina y Paraguay, que consideran que los tratados deben negociarse como bloque.Ignacio Munyo, doctor en Economía y director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), aclaró en diálogo con Sputnik que "Uruguay no se abre del Mercosur", sino que "siempre está pensando en hacer esto (TLC con China) dentro del marco del bloque", es decir, sin salir de él.En los últimos años, China se consolidó como el principal destino de las exportaciones uruguayas, de acuerdo con el instituto público-privado Uruguay XXI.En 2000, apenas 5% de las ventas uruguayas al exterior tenían al gigante asiático como destino, pero en 2020 crecieron a casi 30% del total, por un valor de 2.157 millones de dólares, fundamentalmente carne bovina, soja y celulosa.GrietasEl Mercosur fue creado en 1991, en el marco de una ola aperturista y liberal internacional y la tendencia a la conformación de bloques regionales comerciales en todo el planeta. Entre sus fundadores estaba el padre del actual presidente uruguayo, el exmandatario Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995).El bloque pasó por diversas etapas y crisis internas, que se vieron agravadas con los efectos económicos de la pandemia del nuevo coronavirus. En la última cumbre del grupo, en marzo, Brasil y Uruguay expresaron claramente su intención de negociar tratados comerciales con terceros países individualmente, no en bloque, para afrontar la crisis.Y sentenció: "Uruguay necesita avanzar, nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional"La respuesta del presidente argentino, Alberto Fernández, fue inmediata. "No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie", le contestó a Lacalle durante la cumbre.Pero, a pesar de la posición contraria de Argentina, Uruguay avanzó en las tratativas con China con la anuencia de Brasil, que representa el 70% del producto interno bruto del bloque regional, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y además es el principal socio comercial de Argentina."Hábilmente, Lacalle se aprovecha de la posición a favor del Gobierno de Brasil para dar un mensaje fuerte a China de que vamos a poder superar esta restricción regional. Y así llegamos al primer paso, al estudio de prefactibilidad bilateral", afirmó Bartesaghi.Ganadores y perdedoresEl estudio de prefactibilidad, dijo Lacalle Pou en el anuncio, mostrará "quiénes son los ganadores y los perdedores de estos acuerdos", y se verá "si hay medidas compensatorias".En este sentido, Munyo dijo que cuando se analizan ventajas y desventajas, "concluimos que los beneficios son mucho mayores a los costos porque hay costos que se sobrestiman, como son los sectores que compiten con productos chinos".Esos sectores, por ejemplo, el textil y del calzado, dijo "ya han perdido muchos puestos de trabajo sin el TLC con China debido en gran parte a la automatización de procesos, y en caso de lograr un acuerdo está previsto que tengan un tratamiento especial por un tiempo para adaptarse al nuevo marco, así que nosotros no vemos ningún riesgo por ese lado".Es una enorme simplificación, coincidió Bartesaghi, pensar que el TLC va a acelerar la crisis del sector textil y calzado, "porque ya están en crisis hace años".El potencial escenario de un TLC con China permitirá, según Munyo "mejorar el acceso de otros productos que no ingresan a China, eliminar algunas trabas arancelarias y agilizar el proceso comercial, lo cual abarata mucho el costo para el productor y exportador, por eso cuesta encontrar desventajas".AperturaPor su parte, Ana Laura Fernández, jefa del Departamento de Estudios Económicos y Comercio Internacional de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay afirmó: "A priori, claramente es una buena noticia para nosotros, y va en línea con la ruta aperturista que venimos planteando tanto a este gobierno como a los anteriores, para que las empresas tengan mayores potencialidades en el comercio de bienes como servicios".Esto posiciona a Uruguay, agregó, en el mapa internacional, "por eso hay que aprovechar este impulso para alcanzar otros acuerdos bilaterales o pasar a integrar otros bloques comerciales".Para Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, al país "se le abren posibilidades esencialmente para su producción agroexportadora".No obstante, admitió que hay interrogantes sobre el impacto que el acuerdo pueda tener en diversas industrias uruguayas que abastecen al mercado interno y regional.Lo que se debe hacer, sostuvo, "es mirar con mucha sintonía fina el desempeño de estos sectores", señalar "cuáles serían los puntos con mayor riesgo para ilustrar a los negociadores uruguayos, y encontrar los mecanismos precautorios para que estos sectores puedan acomodarse al nuevo escenario, con tiempo, con recalificaciones, con reconversiones, con créditos".

